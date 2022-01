La sexta ola satura las Urgencias pero la vacuna mengua la hospitalización

El Hospital de La Ribera contaba el martes con una veintena de pacientes ingresados por contagio de la nueva variante del Covid-19, Ómicron. De ellos, 15 se encuentran en planta y 8 permanecen en la unidad de cuidados intensivos. La mitad de los infectados que se alojan en la sala UCI son personas sin vacunar y el otro 50% corresponde a personas mayores con patologías previas. La situación en el centro sanitario está siendo estable con algunos días de ‘descontrol’ que generan malestar entre los profesionales de la salud.

Ante esta sexta ola -prácticamente un tsunami- de contagios el hospital de Alzira está controlando la situación «aunque hay días puntuales en los que el servicio de Urgencias se satura y estamos pasándolo mal», indican diversas fuentes consultadas por este periódico. Afortunadamente, la vacunación de una gran parte de la ciudadanía de la comarca ha evitado una avalancha de ingresos en el centro hospitalario: «Algo que los profesionales sanitarios esperábamos con preocupación, dada la enorme cantidad de contagios que está habiendo», indican. Aún así, hay días en los que el personal del centro no da a basto con la cantidad de pacientes que acuden a urgencias: «La semana pasada tuvimos a muchísima gente y nuestra zona ‘respiratoria’ solo da para unos siete pacientes y cuando llegan más es una locura». Por suerte, la situación está siendo controlada, pese a esos días de ‘no dar a basto’: «Mis dos últimos turnos de urgencias de día, en los que estuve 12 horas, fueron horribles. La misma gente que nos aplaudía ahora nos increpa. Los profesionales lo estamos pasando mal y la gente no lo sabe porque el hospital no se llega a desbordar. Y menos mal», afirma una enfermera del servicio de Urgencias del área de salud de Alzira.

En otras ocasiones, las urgencias están más aliviadas en cuanto a personas que acuden con síntomas: «La ciudadanía, en general, se está tomando muy en serio las medidas sanitarias, mediante el uso de mascarilla, distancia social y uso de gel hidroalcohólico», indican desde el hospital.

Las últimas cifras de contagios en La Ribera siguen siendo negativas, pues continúan en aumento. La nueva variante Ómicron es más contagiosa pero menos peligrosa. Se espera que el pico de contagios llegue hacia la mitad del mes y, a partir de ahí, la curva empiece a descender.