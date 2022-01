Más de 200 trenes cruzan a diario el puente metálico a baja velocidad por su mal estado

Ante el hartazgo generalizado por las contínuas cancelaciones y retrasos de trenes de las líneas de Cercanías, la plataforma «Indignats amb Renfe», nacida en Carcaixent y que ya reúne a cuarenta organizaciones, ha convocado para esta tarde una concentración en la Estació del Nord de València para manifestar su repulsa. Los usuarios deploran la degradación del servicio que se presta a miles de usuarios frente a las grandes inversiones que se destinan a las plataformas de alta velocidad «por las que no circula nadie» y señalan, como ejemplo de la degeneración que sufre el tramo que atraviesa la Ribera, que cada día más de 200 convoyes se ven forzados a reducir su velocidad para cruzar el envejecido puente metálico situado entre Alzira y Carcaixent.

«Hay dinero, pero malgastado»

Desde 2008, existe una línea de alta velocidad entre València y Xàtiva, que costó casi 800 millones de euros «por la que no pasa ningún tren», apunta Juan Ramón Ferrandis, portavoz de la agrupación de indignados, quien a su vez lamenta: «Catorce años de una ingente inversión que no ha dado ningún beneficio a la ciudadanía». Ese enorme desenbolso económico, contrasta con la desvalido servicio de Cercanías: «Por el puente metálico situado cerca de la estación de Alzira pasan 210 trenes cada día que se ven obligados a circular por ese tramo a 30 kilómetros por hora, porque está en muy malas condiciones. Y justo al lado, en la línea de alta velocidad, se construyó otro puente de hormigón, que costó varios millones de euros y que asume velocidades diez veces superiores, sobre los 350 kms por hora. Por allí, sin embargo, no pasa ningún tren», denuncia Ferrandis.

La concentración de protesta se llevará a cabo «a las puertas de la estación, en el patio de carruajes» a partir de las 18:30 horas. Primero se leerá un comunicado y posteriormente se sacarán los ya conocidos «mocadors al vent». Los afectados por el deficiente servicio han valorado otras vías de presión: «Queremos dejar claro que esto no son concentraciones ni pitadas en contra de Renfe, sino para todo lo contrario, para fomentar su uso, pero en mejores condiciones que las actuales», precisa Ferrandis. «Hemos comtemplado una huelga de usuarios como protesta, pero la descartamos porque no concuerda con nuestra filosofía de fomento del servicio», remarca.

En paralelo, consideran que «es un buen momento para reivindicar la reapertura de la línea que conecta Utiel con Cuenca, cerrada hace un año». «Indignats amb Renfe» recuerda que su interés es fomentar el uso de un servicio «mejorable» que en 2008 tenía 24 millones de usuarios que han acabado reduciéndose a 9,5 millones en 2021. A este paso, el servicio corre peligro», concluyen.

Recientemente Renfe ha estrenado un nuevo paquete de medidas destinadas a relajar tensiones entre los usuarios, como la «Devolución Xpress», que indemnizará a aquellos que lleguen 15 minutos tarde a su destino con el reintegro del importe de su billete: «Esto son medidas cosméticas. Un maquillaje a lo que realmente ocurre. Lo que se necesita es más personal y más trenes para un buen servicio. Actualmente, el 15% de cancelaciones se debe a falta de trenes y el otro 85% es por falta de personal», observa Juan Ramón Ferrandis.

Lo que desde las diferentes plataformas piden es una serie de medidas contundentes para mejorar el servicio y no «invertir el dinero en grandes infraestructuras innecesarias, como el soterramiento de la estación y las vías. Será un gran cajón de hormigón enterrado en el suelo donde los árboles no arraigarán, no será un parque real», advierte.

«La excusa es que no hay dinero. Sí lo hay, pero malgastado. Las autoridades lo invierten en opciones que no van encaminadas en el ciudadano», recalca. Actualmente, el 96,2% de los usuarios del tren son pasajeros de las diferentes líneas de Cercanías. El 3,2% restante, se mueve en alta velocidad: «Están invirtiendo más en alta velocidad, que no lo gasta casi nadie», recalca.

La plataforma de afectados se reunirá a las 18:30 horas en la puerta de la Estació del Nord. Allí se concentrarán las principales organizaciones que han convocado la protesta. Manifestarán su rechazo por la situación de las principales líneas de Cercanías, como son la de València-Xàtiva, Valencia - Gandia, Valencia-Castelló y la de Castelló-Utiel.

Algo más que «medidas cosméticas»

Los clientes habituales de del transporte ferroviario reclaman más personal y aumentar la frecuencia

Ò.Martínez. alzira