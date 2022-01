Un mal negoci per a l’Alcúdia

L’Alcúdia te, com la resta de pobles, la seua pròpia peculiaritat, idiosincràsia, diguem. L’Alcúdia te una xarxa escolar suficient, de qualitat i distribuïda geogràficament al nostre territori urbà. Les Comes, Heretats i Batallar, col·legis en els que fa poc han estat finalitzades les obres del Pla Edificant. Cadascun d’aquestes escoles compten amb un professorat motivat, preparat i innovador. Som capdavanters. A més, disposem d’una magnífica escoleta infantil de 0 a 3 anys i un institut, Els Évols, en la mateixa línia d’excel·lència que els centres de primària. Sols ens falta, i portem molts anys reivindicant-los, uns Cicles Formatius per al nostre poble.

També hi funciona a la nostra ciutat un col·legi concertat, parroquial amb molts bons resultats, i al que des del nostre grup polític estem per donar tot el suport per a la seua millora.

Però recentment, el nostre grup, Compromís, del que formem part, ens hem assabentat, per la porta del darrere, que l’equip de govern actual, que disposa de majoria absoluta, amb una clara falta de transparència, a portes tancades, ha estat negociant des de fa mesos un acord amb la parròquia. Això ens va obligar a preguntar si hi havia algun expedient administratiu al respecte, i, mira quina sorpresa, que per la contestació, ens adonem que hi ha un decret d’alcaldia del 13 d’octubre, i el mateix dia s’elabora un informe de secretaria, i al dia següent, l’arquitecte fa un altre informe de 135 pàgines, justificant l’operació que permetrà una permuta de l’antic edifici de l’Hospital, on actualment està instal·lat el cicle d’infantil del col·legi parroquial, de 900 metres quadrats, per una parcel·la municipal de quasi 8.000 metres quadrats en el sector 10 de l’Alcúdia.

I és ací on venen tots el dubtes, totes les preguntes, i el que considerem una martingala del més pur estil característic de la dreta més rància i obsoleta, però per part d’un partit que a nivell més alt forma part del Botànic, amb compromisos de transparència i de bon govern. Així veiem que la parcel·la patrimonial de l’ajuntament per a ús terciari, de 8.000 metres quadrats, està valorada en 978.000 euros, mentre que els 900 metres quadrats de l’edifici de la parròquia en 980.000, una diferència de tan sols un 0’2%. Es a dir, la permuta és un ‘xollo’ per les arques municipals, que al canvi guanya 2.000 euros, una cosa que se’ns escapa del nostre enteniment, sabent els fets de les immatriculacions, l’escamoteig de les obligacions dels impostos dels bens immobles.

I encara tenim més dubtes, dubtes demogràfics. Si mirem el creixement en les nostres ciutats, i també en la nostra la població, porta un ritme decreixent, així, la cohort de 0 a 4 és la meitat que els naixements de fa 40 anys, és a dir, més prompte que tard la Conselleria d’Educació haurà de plantejar-se la supressió de línies educatives, i qui penseu que podria pagar eixa gestió?

I és que tot i pensar que l’equip de govern socialista actua de bona fe, no entenem des de la nostra modesta opinió, com és pot valorar un edifici antic que requereix d’un condicionament en profunditat per als futurs usos municipals per al que diuen està destinat. I ací pensem que s’amaga la martingala, en la possible infravaloració de la parcel·la municipal si veiem el preu d’altres parcel·les pròximes i similars.

Per altra part la permuta es justifica per la necessitat de l’Ajuntament de dotar d’oficines municipals per a millorar la prestació de serveis als ciutadans. Però no es concreta quins serien eixes oficines ni eixos serveis, ja que no es coneix cap estudi de necessitats en aquest sentit. També caldria valorar-se el cost que suposaria l’adequació i manteniment de l’edifici que passaria a ser propietat de l’Ajuntament, per tal de saber si l’operació serà beneficiosa o perjudicial per a l’Ajuntament i per tant si interessa o no.

Des del nostre grup, entenem que la parròquia necessita una escola nova, estan en el seu dret, però ens oposem a aquesta operació feta d’amagatall i que hauria de donar vergonya a un govern que és vol i és diu progressista.