El fotógrafo valenciano que mejor retrata la ciencia

David Talens Perales nació en Carcaixent en 1988. Pese a su juventud, a los 33 años, es doctor en Biotecnología por la Universitat de València y actualmente ejerce como profesor en la Universidad Católica de Valencia, además de trabajar como investigador del Instituto de Agroquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Además, en sus ratos libres, es un apasionado de la fotografía de fauna y paisaje. Esta pasión -o adicción como él prefiere denominarla- le lleva a presentarse anualmente al concurso «Fotciencia», que acerca la tecnología y la ciencia a través de la imagen, utilizándola como herramienta de difusión. El reto es conseguir una fotografía perfecta que sea capaz de transmitir un mensaje científico acompañado de un texto divulgativo. Este es el segundo año consecutivo que ha conseguido ser seleccionado. Su obra, titulada «Metamorfosis floral», en la que se ve una imagen de un girasol, ha ganado el premio en la modalidad de Alimentación y Nutrición.

Talens cuenta pese a su juventud con un currículum brillante que él define como resultado de la combinación de «estar en el momento justo y en el sitio indicado». Pero también ha requerido mucho esfuerzo: «Tuve que renunciar a muchas cosas para lograr mi objetivo, que era sacar buenas notas para optar a becas, que en el mundo de la investigación es algo crucial», relata a Levante-EMV.

No obstante, su empeño ha tenido recompensa y hoy se siente más que satisfecho con su faceta profesional: «Imparto la asignatura de Enzimología en la Universidad Católica de Valencia. Me gusta mucho lo que hago, transmito a los futuros investigadores la información actualizada sobre el mundo de la investigación». Talens, aparte de docente, también es investigador en las instalaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Paterna. Para él es una vocación que «o te apasiona o te consume. Y a veces, las dos cosas». Sin embargo, asegura que no se arrepiente de nada. El oficio le seduce.

Investigación agroalimentaria

El científico de Carcaixent se encarga de impulsar trabajos de investigación a nivel agroalimentario molecular. Por ejemplo, trabaja investigando la estructura y función de las enzimas, que son «máquinas moleculares» que participan en el proceso de elaboración de la cerveza o de la leche sin lactosa. El cuerpo humano también posee enzimas que catalizan las reacciones químicas. «Nosotros buscamos las enzimas más resistentes y estables, que resulten más interesantes desde el punto de vista industrial. Hace un año salió la noticia de que el laboratorio en donde trabajo registró la patente de lo que la prensa llamó una ‘súper enzima’ muy resistente para tratar residuos agrícolas. Por ejemplo, para tratar la paja del arroz y obtener otros productos como compuestos bioactivos, que son una alternativa a la quema», relata. Esa enzima también sería válida para reducir los productos químicos que se usan en la industria papelera porque «ayuda en el proceso del blanqueamiento de la pulpa de papel».

Pero además de su trabajo, la fotografía es su pasión. David Talens lleva una cámara consigo allá a donde va: «Viene conmigo casi hasta a la ducha», comenta. Es una afición que le apasiona y a la que siempre trata de hacer un hueco: «Requiere tiempo, pero en fines de semana, cuando otras personas se van con la bici, yo aprovecho para fotografiar la naturaleza y los paisajes». Y sus trabajos han sido premiados en más de una ocasión. Precisamente este año, y por segunda vez consecutiva, ha ganado el concurso «Fotciencia».

Foto con texto explicativo

El certamen es uno de los elementos básicos para la divulgación científica. «La gente de la calle se entera de lo que hacemos en los laboratorios a través de la difusión», observa. «Nuestra obligación, ya que recibimos fondos públicos, es hacer llegar a la ciudadanía lo que hacemos, con un lenguaje comprensible». Y el concurso de fotografía es uno de esos medios. Las fotografías se acompañan de un texto explicativo. La imagen con la que el profesor e investigador concursó -y ganó- se titula «Metamorfosis floral» y su protagonista es un girasol: «Estábamos en Fontanars dels Alforins, en una salida de fin de semana, y cuando vi el girasol dije ‘esto es para foto y se va para el concurso’. El año pasado también gané y en la misma categoría, aunque la foto era de una disciplina distinta, la microscopía», explica.

Para Talens, su futuro a diez años vista no dista much de su presente: «Si he de ser sincero, no me importaría seguir como ahora. Dando clases e investigando. Hacer lo que hago me gusta. Dar clases me aporta mucho, y aprendo también de los alumnos, solo que con un poco más de estabilidad y solucionando el tema de precariedad en los contratos en ciencia», concluye.