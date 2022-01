Patrons i sants protectors, l’origen de les festes d’hivern

Els cicles agrícoles varen ser l’eix dels calendaris i les festivitats religioses cristianes barrejades amb cultes i ritus ancestrals. El calendari agrícola marcava els treballs en el camp i era una orientació que ajudava al camperol en les seues tasques. Períodes de treball i altres de descans i de festa, venien marcades per aquest calendari. El sant protector de les collites o del bestiar i en general de tots els treballs del camp, era festejat en dies assenyalats seguint aquest cicle.

La festa del patró d’un poble sol estar relacionada en la majoria dels casos, en una tradició arrelada amb els diferents períodes marcats per aquest calendari agrícola. La litúrgia catòlica va encausar les tradicions festives originades algunes d’elles des de temps ancestrals. Aquest procés de cristianització dels antics ritus pagans va donar pas a una reelaboració simbòlica en les creences i festivitats originals. Apareixen així les figures dels sants cristians protectors que substitueixen a les antigues divinitats i on el cicle de festes cristianes va anar imposant-se i adaptant-se a l’antic calendari agrícola existent.

Solament així s’entén l’arrelada festa de Sant Antoni Abat. Aquest és festejat en nombrosos pobles del territori valencià i per descomptat en les dues comarques de la Ribera del Xúquer. També ocorre el mateix amb altres advocacions on els sants patrons dels distints pobles són festejats des de temps immemorials. Aquestes celebracions tenen a veure, per tant, amb unes advocacions o cultes relacionades directament amb el món agrari. Són els patrons i protectors de les collites i del camp, dels animals o contra malalties, per exemple, antipestífers. Són festes de rel molt antiga i vinculades directament amb les tradicions d’un poble. Els dies curts i les nits llargues de l’hivern, donen caràcter propi a les festes, més recollides i de caràcter molt més tradicional i costumista.

Per Sant Antoni Abat, a la Ribera del Xúquer, és tradició fer fogueres particulars en distints llocs o barriades, sobretot a Alzira. Això sí, té lloc la gran foguera a la plaça, duta a terme aquesta per la comissió de festes, una tradició molt arrelada en aquesta ciutat de més de dos-cents anys d’història. Destaca també la multitudinària processó i la benedicció dels animals. Llombai celebra unes tradicionals festes al sant anacoreta. Una gran foguera s’encén la vespra de la festa en Sant Joan d’Énova. El barri de Sant Antoni d’Alberic li fa festa a aquest sant tant popular i la benedicció dels animals en la Pobla Llarga és un dels actes més multitudinaris de la festa del sant de les barbes blanques. A Castelló destaca la foguera que es pega foc en el seu honor. Per la seua banda, Sueca organitza també actes dedicats al sant eremita amb la benedicció dels animals.

Fortaleny té com a patró a Sant Antoni, tradició i devoció que se li té al sant des del segle XIII. Sant Antoni també és titular de la parròquia de Favara. El sopar de pa i «cansalà» i l’encesa de diferents fogueres en la plaça de Sollana, centra la festa de Sant Antoni. La cremà de la foguera, el sopar i la benedicció dels animals són els actes principals en el barri de Sant Antoni de Cullera en festejar al seu patró.

Aquest sant és patró dels animals i és tradició beneir-los el dia de la seua festivitat. L’eix de la festa està relacionat amb els animals i el foc fertilitzador de les dones. En temps antics, el motor econòmic d’aquesta societat agrària depenia molt de la salut del ramat i dels animals del camp i sobretot, de la fertilitat de les xiques.

Història, cultura, tradició i un ritus medieval de foc purificador, envolta molts dels nostres pobles. La festa de Sant Antoni és la festa per excel·lència de l’hivern per a molts pobles i comarques. Són unes tradicions que es perden en la nit del temps.

El patronatge de Sant Antoni és, en general, sobre tots els animals domèstics, destacant aquells que tenen una utilitat per a l’economia domèstica. Així que per Sant Antoni té lloc la benedicció dels animals.

Per la seua puresa i activitat, els antics consideraven el foc com un dels elements més nobles. Feia d’intermediari entre l’ésser humà i la divinitat, que no era altra que el sol. La festa del foc era, per tant, una lloança a la protecció sobrenatural amb fogueres i rituals. El foc segons la creença ancestral, purificava.

Una gran pesta és l’origen de la celebració de la festa dedicada a Sant Sebastià en Polinyà. Aquest màrtir és el sant antipestífer per excel·lència, al costat de Sant Roc, patró de Riola. Els de Polinyà s’encomanaren al màrtir Sant Sebastià i des d’aleshores és patró de la població.

La Fira de Sant Sebastià de Polinyà té l’origen amb el «porrat», el qual, igual que en Corbera o abans en Fortaleny, només té un dia de durada. Aquests tipus de «porrats» o firetes, són típiques de la tradició valenciana i sempre es feien en honor d’un sant, normalment sol ser el patró del poble.

Sant Vicent de la Roda, protomàrtir de la religiositat valentina, és festejat a Guadassuar i Corbera. El «porrat» de Guadassuar és molt famós en tota la comarca de la mateixa manera que la fira i festes al sant martiritzat a València. La tradició del «porrat» a Guadassuar té més de tres-cents anys.

Corbera és l’únic poble que celebra i té com a patrons als Sants Vicents, Màrtir i Ferrer. Sembla que la festa tindria un origen en el segle XVII, encara que només se li feia festa a Sant Vicent Màrtir i posteriorment també a Sant Vicent Ferrer. Tots dos són els titulars de la parròquia de la població. De Sant Vicent Màrtir tenim constància documental que fou titular de l’església de Corbera en el segle XV. L’Ajuntament de la vila sufragava les festes ja des del segle XVIII i és a partir de la primera meitat del segle XX quan tenim notícies de la celebració de la festa als dos patrons junts en l’hivern, Sant Vicent Ferrer i Sant Vicent Màrtir.

Rogatives als sants patrons

Les rogatives als sants patrons i protectors dels pobles amb caràcter penitencial, es donaven en temps avantpassats davant temps convulsos de grans calamitats, epidèmies i malalties. Si freqüents eren les demandes de pluja en períodes de sequera o de prevenció contra tronades fortes que podien fer malbé els fruits i les collites dels camps, la demanda de la salut no era menys important. Així que les rogatives amb la súplica de la sanitat dels homes, sobretot en temps d’epidèmies, solien tenir lloc davant la necessitat local de curació o prevenció d’una terrible malaltia com podia ser la pesta, el còlera, les febres infeccioses on la crisi de la mortalitat era molt elevada.

Les festes de l’hivern acaben amb Sant Blai. Sueca celebra la festa al sant bisbe de Sebaste (Armènia) que està entronitzat a la Capella del Crist de l’Hospital. Llaurí sent molta devoció per aquest sant tot i no ser el patró de la localitat. No obstant això, és l’Ajuntament de la localitat qui organitza les festes en el seu honor. Durant la missa es beneeixen els rotllets i la gent acostuma a passar el mocador per damunt de la imatge i després passar-lo per la gola i així d’aquesta manera evitar malalties de gola.

El calendari permitia a l’església organitzar la vida dels habitants dels diferents pobles

Totes aquestes festes tenen el seu origen a partir de l’edat mitjana i si no ho han estat així, han esdevingut posteriorment, però escollint advocacions ancestrals agràries que venen totes elles de la religiositat medieval, vinculada directament amb el camp, on era aquest qui marcava la vida de la societat i, per tant, dels habitants rurals i urbans. L’objectiu o finalitat de les festes eren múltiples, entre elles i en aquest cas concret de les festes de l’hivern, amb el fi d’agrair el resultat o la protecció de les collites o salvaguardar els pobladors de pestes o malalties, entre altres. El poder religiós, la jerarquia eclesiàstica, establia cicles litúrgics on tenien cabuda les festes anuals. D’aqueixa manera, quedava també organitzada per l’església la vida quotidiana dels habitants del poble. Era obligatòria l’observació religiosa i participar dels actes litúrgics i a més quedava prohibida qualsevol activitat laboral. La festa com no, formava part de la convivència social.