El virus campa a sus anchas

Wafaa recibe sepultura. Wafaa Sebbah, la joven de 19 años de edad de la Pobla Llarga que fue asesinada en noviembre de 2019 presuntamente por David S. O., alias el Tuvi, cuyo cuerpo fue encontrado en el fondo de un pozo de Carcaixent hace más de seis meses desde, era enterrada en el cementerio musulmán de Chiva. La ceremonia del sepelio la presidió el imán de Montserrat. Un centenar de amigos y familiares acompañaron a los padres y hermanos de la joven. Representantes del ayuntamiento de su localidad natal estuvieron junto a la familia en el acto. Wafaa descansa ya en paz.Y en medio del miedo la alegría. Venía de la mano de María, la primera ribereña del 2022. Nació en el Hospital de la Ribera. Sus padres son Álex y Judith, de Algemesí, y pesó al nacer 3,6 kilos. Que se crie con mucha salud y la enhorabuena a los progenitores.

Diario de la pandemia. Los contagios siguen al alza en la Ribera y la comarca supera ya los 5.800 casos activos con cifras récord de contagios. Las celebraciones navideñas disparan todavía más la incidencia y algunos alcaldes, caso de Benicull, Corbera, Cullera y Sueca también se han infectado. Pese a todo la situación sanitaria no es tan grave como hace un año. Y es que algo las vacunas han hecho su efecto.

De historia. El conocido anticuario Rafael Solaz halla un pergamino del año 1351 importantísimo para la historia de Almussafes. El documento manuscrito da cuenta de la voluntad del rey Pere IV el Cerimoniós de requisar el territorio para castigar a un noble (Joan Roís de Corella) por haberse posicionada en contra de la corona durante la Guerra de la Unión. El documento otorga poderes al procurador real para que el territorio fuera vendido al abad del monasterio de Santa María de la Valldigna. En su día mi amigo Cecilio Alcaraz, cronista de la villa, dio cuenta de las sucesivas transmisiones de Almussafes entre familias poderosas hasta que se produjo la confiscación señalada. El topónimo de la villa tiene su origen en un palabra árabe que da cuenta de su ubicación, a mitad de camino entre Valencia y Alzira.

Y más de historia. Esta de monumentos que son referentes en al comarca que se encuentran en la lista roja del patrimonio por estar en peligro. La asociación Hispania Nostra actualiza los conjuntos históricos que padecen el abandono de particulares y de los poderes públicos. La Granja de Sinyent, propiedad de AVA, el Castell de Corbera, propiedad de la Diputació de València, y las ruinas del monasterio jerónimo de Santa María de la Murta, propiedad del Ayuntamiento de Alzira, figuran en la lista. Por suerte la recuperación de la Granja, joya del gótico civil, en manos de una entidad privada, es la que más avanza. os que permitan la consolidación y restauración de la Torre dels Coloms.

Los datos del paro. La Ribera cerraba 2021 con el nivel de desempleo más bajo de casi dos años. El poro registrado se reduce un 3,69% respecto del mes anterior pero una comparativa interanual refleja un descenso próximo al 13%. Sin duda un magnífico dato. Raül Roselló, secretario comarcal de UGT, emplaza a aplicar el nuevo marco laboral para reducir la temporalidad y la precariedad.

Noticias en titulares: «Alberic desaloja el retén policial por el desplome de la vivienda contigua», «La mujer logra 25 años después la paridad en la Muixeranga de Algemesí», «Almussafes propone instalar la gigafactoría de batería en terrenos de Ford y el municipio plantea una alianza de la multinacional americana con Wolkswagen que garantizaría un gran ahorro en costes logísticos», «CC OO exige mejoras en las instalaciones del hospital de Alzira para 2022», «Alzira protegerá el entorno del Xúquer para preservar el paisaje y su ecosistema» y «El alzireño Pedro Martínez pone la vista en la semifinal de la ATP Cup».

Este campo es una ruina. El diario informa de que la falta de rentabilidad se traduce en la regresión del cultivo del caqui en la comarca. El Ministerio de Agricultura computa 14.752 hectáreas en la Comunitat Valenciana y el abandono de 888 el pasado año provoca que la superficie de explotación haya caído a niveles de 2015. La campaña más adversa de la historia que está a punto de finalizar augura otro goteo de campos arrancados. El cultivo, que tiene en la Ribera su principal zona de producción, tocó techo en 2019 con casi 16.000 hectáreas. A ver si la unión hace la fuerza. Las cooperativas agrícolas de Alfarp, Catadau y Llombai votarán su fusión antes de marzo. Una comisión designada al efecto trabaja para alcanzar el acuerdo tras descartarse otras fórmulas de asociación. La Realense pospone su decisión al final de campaña. Las asambleas se celebrarán de forma simultánea y el acuerdo precisará de una mayoría de dos tercios. La legislación obliga a cerrar el proceso en un plazo máximo de seis meses desde el cierre de la última campaña. A vueltas con Ford. La empresa reduce el nuevo ERTE a 4.764 trabajadores tras dejar fuera a los de la planta de motores. El expediente de regulación temporal de empleo, de nuevo por los problemas de suministros que afectan a la planta, se extenderán durante quince días en el primer trimestre del año.

Diario de la Pandemia. De mal en peor. Dos muertos más en Alzira y Sueca mientras los contagios se multiplican. La pandemia sigue desbocada. Las grandes ciudades de la Ribera ofrecen las cifras más alarmantes. Sueca anunciaba el día anterior que mantenía 660 casos activos y desde el Ayuntamiento se alertaba de que «el número de afectados crece de manera exponencial». Indignados con Renfe. Los viajeros de la comarca vuelven a manifestarse indignados con el servicio y exigiendo mejoras. Más de 200 trenes cruzan a diario el puente metálico situado entre Alzira y Carcaixent a baja velocidad por su mal estado. Los usuarios señalan que «la millonaria plataforma para alta velocidad de al lado está si uso» y se reclama más personal y aumentar la frecuencia de los trenes.

Sueca salda su deuda con Fuster. Este próximo viernes se presentará el libro «Joan Fuster i Sueca», de Francesc Pérez Moragón y Salvador Ortells.Pionera en la Muixeranga. Andrea Llobel fue en 2003 la primera mjoven que participó en las torres humanas de Algemesí cuando aún se resistía a aceptar mujeres adultas.Diario de la pandemia. Las fiestas disparan los contagios con nuevos récords en la comarca. Alginet, Algemesí y Cullera ya superan la incidencia de 3.000 casos por cada 100.000 habitantes.

SABIES QUE...?

Per estes dates, fa un quart de segle, el PP tancava files en torn a Sergi Marín i a la secretària del partit a Alzira, Mercedes Bañeres, a pesar d’admetre que la seua firma s’havia falsificat. La gestora local i el màxim responsable de la formació a nivell comarcal, Aurelio Hernández, parlaven d’un «error administratiu». El sector crític patia les conseqüències a mans de Zaplana i dels seus per no plegar-se als seus intereressos.

També per estes dates, fa 25 anys, Avidesa desapareixia com a marca després de més de trenta anys en el mercat; l’Ajuntament de Benifaio adquiria la torre medieval de Mussa per a restaurar-la i Agriconsa anunciava la inversió de 1.500 milions de pessetes en la planta de sucs que s’anava a construir a Algemesí.

AMB NOM PROPI EMILIO IRANZO

El professor Emilio Iranzo García, vicedegà de Cultura i Participació Estudiantil i Director de la Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians de la UV, va nàixer a València l’any 1976. Emilio és doctor en Geografia i professor del departament de Geografia de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València. Va llegir la seua tesi doctoral titulada «El paisaje como patrimonio rural. Propuesta de una sistemática integrada para el análisis de los paisajes valencianos», dirigida per Juan Antonio Pascual i Jorge Hermosilla, l’any 2009. És autor i coautor de nombrosos treballs publicats en revistes de prestigi com els titulats «Identificación, evaluación y puesta en valor de una patrimonio hidráulico singular: las galerías drenantes de la cuenca del Júcar», «Paisaje de la Ribera del Júcar y su valor como patrimonio natural», «Els paisatges de la Ribera», «Los paisaje del agua de los ríos Júcar y Turia» o «El sistema de regadío del río Albaida». Emilio està especialitzat en geografia del paisatge i en patrimoni de l’aigua i les seues principals línies d’investigació són la identificació, anàlisi i avaluació dels paisatges culturals, la planificació i ordenació del territori, l’estudi dels sistemes de regadiu tradicionals i del patrimoni associat de l’aigua, la posada en valor dels recursos territorials i el desenrotllament turístic local. Emili està molt vinculat a a la Barraca d’Aigües Vives.