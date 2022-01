El PP cuestiona el criterio del gobierno alzireño para suspender actos por covid

El Partido Popular cuestionó ayer los criterios que ha utilizado el gobierno de Alzira a la hora de suspender o modificar actos en base a los protocolos Covid. La formación conservadora le reclamó «coherencia» ya que aseguró desconocer en que se basa el ejecutivo a la hora de «decidir qué actos se pueden celebrar con público y cuáles no».

«Es incomprensible que en el mismo día se convoque en el salón de plenos a casi un centenar de personas para la entrega de las ayudas Empren y por la tarde no se pueda celebrar en el mismo lugar el pleno ordinario y este deba ser telemático. Sobre todo si tenemos en cuenta que el aforo sería de unas veinticinco personas», alegó la formación popular.

De igual modo, puso en duda la vara de medir utilizada por el bipartito con respecto al desfile de Sus Majestades de Oriente: «Tampoco se puede entender que se abra una feria donde acuden niños, la mayoría sin recibir todavía las vacunas, y no se celebre la tradicional cabalgata de Reyes, a la que asisten, mayoritariamente, los mismos niños que están van a la feria, ambos actos al aire libre y que no juzgamos si debían o no realizarse».

Por todo ello, el Partido Popular insistió en que la «falta de coherencia» en los criterios utilizados por el gobierno alzireño «provoca incertidumbre y desconfianza» en la población.