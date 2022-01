La macroplanta solar no detalla el impacto real en el monte de Carcaixent

La imperiosa necesidad de transformar el modelo energético en uno más sostenible se ha traducido, de un tiempo a esta parte, en un aluvión de proyectos de gigantes plantas fotovoltaicas que muchos municipios consideran desproporcionados. Es el caso de Carcaixent, donde ni siquiera se ha detallado el impacto real sobre la zona montañosa del Realenc.

La empresa encargada del proyecto, Falck Renewables, defendió la idoneidad del parque energético que dibuja sobre la localidad. Según sus estimaciones, supondría una producción estimada 200 GWh/año, «suficiente para abastecer de energía a más de 30.000 hogares». La mercantil sostiene que la macroplanta se basa en una «estrategia agrivoltaica» que permite la producción de electricidad sin generar un impacto excesivo en el territorio. Con todo, reconoce que se pueden necesitar «medidas compensatorias» en lo que se refiere a zonas de vegetación así como «medidas preventivas y correctoras para evitar posibles afecciones a las aguas subterráneas ocasionadas de forma accidental».

La firma energética también resalta la inversión económica que supondrá para el municipio, que cifra en algo más de 1,8 millones en concepto de impuestos de obras y una anualidad de 260.000 euros de gravamen fiscal durante 35 años, y la creación de empleos (entre 225 y 400 para su construcción y una decena en la instalación mientras esté en funcionamiento).

Unos argumentos que no convencen al ejecutivo local. «Todas las empresas pagan impuestos y crean puestos de trabajo, pero el tamaño supone un problema», subrayaron fuentes gubernamentales, que prosiguieron: «Hablamos de una planta más grande que el casco urbano de Carcaixent. Y a día de hoy ni siquiera sabemos el impacto real que tendrá en el Realenc porque su proyecto no incluye un estudio paisajístico concreto. Dicen que no necesitan cimentar, pero el proyecto sí habla de instalar anclajes y zapatas. Afirman que será un espacio que conviva con la fauna, pero su documento detalla que la instalación tendrá un cierre perimetral».

La mercantil establece un plazo de obras «demasiado optimista»

La empresa que proyecta la construcción de la macroplanta solar en Carcaixent marca como fecha de inicio de las obras el mes de marzo del próximo, una aproximación «demasiado optimista» para el gobierno local. «El proceso administrativo todavía no ha acabado y tiene mucho recorrido», sostuvieron las fuentes consultadas por este diario. Hace aproximadamente un mes concluyó el periodo de alegaciones al proyecto, que contó con el rechazo de plataformas ciudadanas y partidos políticos. Sus exposiciones se deben comunicar a la empresa y estudiar antes de dar luz verde a la construcción del parque fotovoltaico. «Nadie discute la necesidad de proyectos de energía renovable, pero no deben ser así. En nuestro caso, los técnicos municipales sostienen que no sería respetuosos con el medio ambiente. Pero, será el órgano competente el que decida finalmente qué se acepta y qué no», concluyeron las mismas fuentes.