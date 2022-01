La suecana Sara Bonillo se cuelga el bronce en el campeonato nacional Sub-23 de ciclocrós

La suecana Sara Bonillo, del equipo Teika UCI Team, no pudo revalidar su título de campeona de España de ciclocrós Sub-23, aunque sí que consiguió acceder al cajón al acabar en la tercera posición en su categoría. De esta manera, la suecana consigue su tercera presea en siete participaciones, bronce en cadetes en 2017, oro en 2021 en Torrelavega y ahora este bronce en 2022.

Xàtiva acogió la disputa del campeonato de España en todas sus diferentes categorías, y la suecana acudía con muchas ilusiones puestas en hacer un buen papel, soñando con la renovación del titulo. No obstante, cruzó la línea de meta en octava posición y fue tercera en la categoría Sub-23, por detrás de Lucía Gómez y Lydia Pinto, lo que le valió para colgarse el bronce. «Estoy contenta con el resultado final. He hecho prácticamente toda la carrera en solitario y a pesar de ello me he notado con fuerza. No he podido revalidar el título de campeona de España pero estoy segura que habrá más oportunidades para ello. Quiero felicitar a Lucía Gómez y agradecer a todo el público que me ha animado», comentó Bonillo.

Nueva prueba femenina

El ciclismo femenino está de enhorabuena ya que siete clubes valencianos se han unido para crear la Copa Mediterrània–Hyundai Koryo Car, en modalidad de carretera. Será una competición en formato Challenge que dotará a las mujeres de un mayor calendario de competiciones. Podrán participar ciclistas de categorías élite, Sub-23, junior, cadete y máster. Entre las pruebas, de carácternaciona, se celebrarán tres en la comarca: Carlet (28 de mayo), Castelló (18 de junio) y Sueca (19 de junio).