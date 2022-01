Caqui de alta costura

Algemesí. La tragedia en el recuerdo. El diario se hace eco, dedicándole toda una página, a un suceso que conmocionó a la ciudad y a la Ribera. Una tragedia aérea que se produjo hace ahora medio siglo. El 7 de enero de 1972 un turborreactor Caravelle procedente del aeropuerto de València se estrelló contra la Sierra de Sa Talaia, en Ibiza, y causó la muerte de 26 vecinos de la localidad. El consistorio que preside Marta Trenzano organizó un funeral y recordó a las víctimas.

Desazón entre los citricultores. Los agricultores de la Ribera se lamentan por los precios que se pagan por las naranjas en el campo. En los supermercados, sin embargo, es muy diferente. Los comerciantes se unen y fijan unos precios que resultan irrisorios y para postres llegan cítricos de terceros países que hunden los precios. Ni los gastos de cultivo se cubren y mientras los poderes públicos, llámese gobierno europeo, central y autonómico apenas hacen nada. Una arroba de naranjas se paga al mismo precio que un café. Producir un kilo de naranjas cuesta 24 céntimos de euro y el mercado paga una media de 8 céntimos. Se está hundiendo a la citricultura ribereña con total impunidad y a eso no hay derecho.Diario de la pandemia. El último mes ya registra el 21,6 % de los contagios de toda la pandemia. Y es que la variante ómicron se expande a gran velocidad por toda la comarca aunque deja unas cifras de defunción menores gracias a la eficacia de la vacuna. El número de vacunados ha aumentado en las últimas emanas, especialmente tras la implantación del pasaporte Covid en la hostelería. Los puntos de vacunación en los centros comerciales de Alzira, Carcaixent y Cullera han atraído a centenares de personas.

Diario de la pandemia. El fin de la sexta ola parece todavía lejano y el número de casos en la comarca no para de crecer. Lo hace a razón de mil contagios al día. El nuevo recuento de la Conselleria de Sanitat agrega 3.200 nuevos casos en apenas tres días. Pese al incremento, por suerte, únicamente anota un nuevo fallecido, un vecino de la Pobla Llarga. Por localidades, Alzira y Algemesí lideran el incremento de contagios y únicamente un municipio, Sant Joanet, no suma nuevos infectados. Los sanitarios ya están «al límite físico, labora y psicológico». A la presión por el exceso de pacientes que atender en las consultas se suma la insuficiencia de profesionales. Desde CCOO denuncian el estrés acumulado y como la conselleria sigue sin actuar.Progresando aprovechando los residuos. La empresa agroalimentaria LaserFood radicada en Alzira presenta un nuevo producto textil, sustitutivo del cuero animal o sintético elaborado a través de un proceso natural con ingredientes extraídos del caqui. La firma señala que el objetivo principal del nuevo producto «es la creación de un nuevo sector industrial que permita el aprovechamiento total de los residuos y excedentes generados en la producción del caqui» que los últimos años ya ha dado síntomas de cierta inestabilidad por el exceso de producción y la influencia de plagas difíciles de erradicar.Problemas en Ford. La empresa avisa de que sin rebaja salarial será «difícil» asegurar el futuro de la planta de Almussafes. La novena reunión entre la dirección y los sindicatos para abaratar costes en la factoría ribereña finaliza sin avances. La parte social rechaza recortar sueldos y la empresa apela a la «responsabilidad» de los empleados. La compañía exige a la plantilla menos sueldo, menos vacaciones y más horas diarias para lograr adjudicaciones.

Diario de la pandemia. El hospital comarcal aguanta con holgura la presión social. El centro asistencial de Alzira alberga una treintena de pacientes (once en la UCI y veinte en planta) aunque se retrasan algunas cirugías. Como consecuencia de la pandemia se suspenden en algunas localidades algunos de los actos tradicionales en honor de Sant Antoni Abat y en Cullera se reducen a 4 las obras que se presentan al concurso de teatro fallero.Algemesí más social. La ciudad se ha convertido en la segunda localidad con más vivienda social asignada por la Generalitat Valenciana. Del total de viviendas adjudicadas durante 2021 por la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl, 345 se han asignado a la provincia de València y, dentro de la provincia, tras Paterna con 60, figura la ciudad ribereña con 57. Sueca de cine. Una serie de Antena 3 sobre la «Ruta del Bacalao» busca extras en la localidad. La producción se rodará entre invierno y primavera en varios municipios y discotecas de la Ribera Baixa. Los candidatos deben tener edades comprendidas entre los 18 y los 45 años y la ficción se ambientará en las décadas de los años 80 y 90.

Diario de la pandemia. La pandemia sigue al alza pero ya se observan signos de ralentización. La mayoría de pueblos y ciudades de la comarca todavía muestran una curva de contagios al alza aunque el ritmo decae en la última semana. Localidades como Catadau o Carlet ya registran una incidencia a la baja y los niños retoman la vacunación.Breves en titulares: «El pueblo iberorromano de Turís se degrada tras casi ocho años sin excavar», «Cullera invierte medio millón en renovar el pabellón cubierto», «La macroplanta solar no detalla el impacto real en el monte de Carcaixent», «La ocupación de un chalé de Alfarp desespera a sus propietarios», «La capitalidad cultural impulsa la oferta de espectáculos en Alzira», «La Diputación eliminará en Alzira las barreras y puntos conflictivos del Anell Verd» y «Raúl Albentosa buscará reencontrarse con su mejor versión en la liga danesa».

Freno a la venta de coches. La pandemia recorta un 12 % las matriculaciones de vehíclos en la Ribera. El pasado año se inscribieron casi un millar de automóviles menos que en 2020, pese a que este estuvo condicionado por los meses de confinamiento.Naranjas contra el odio. El grupo de vecinos de Carcaixent que se ha dedicado en los últimos años a eliminar de muros y fachadas las centenares de pintadas nazis ha iniciado una campaña de micromecenazgo para personarse en el juicio contra el presunto autor. Venderán cajas de 10 kg de naranjas ecológicas por 20 euros.

SABIES QUE...?

Per estes dates, fa vint-i-cinc anys, convocats pels partits d’esquerra i els sindicats majoritaris de la comarca, un miler de persones es van manifestar a la capital de la Ribera en contra de la privatització de l’hospital comarcal?. El conegut cantautor Paco Muñoz va llegir el manifest demanant un centre sanitari propietat dels ciutadans riberencs.

També per estes dates, fa mig segle, visitava Algemesí l’aleshores subsecretari d’Agricultura i Medi Ambient, José Manuel Castellá? Va inaugurar oficialment l’Àrea de Reserva del Samaruc i assenyalà que el llac algemesinenc seria «el banc de proves per a restablir l’hàbitat de l’Albufera.

AMB NOM PROPI BLANCA ANDRÉS

La professora i investigadora Blanca Andrés Valiente, doctora en enginyeria en prevenció d’incendis, va nàixer a Alzira l’any 1984. Blanca estudià la llicenciatura d’Enginyeria de Camins a la Universitat Politècnica de València on es va especialitzar en construccions civils i enginyeria de sols. L’any 2013 inicià els estudis de doctorat industrial a la Universitat de Lund (Suècia) i a l’Institut Danés de Tecnologia de Seguretat i Contra Incendis. Des del mes de novembre passat és doctora per la Facultat d’Enginyeria de la Universitat de Lund.

Blanca, coautora entre altres dels estudis «Experimental and thermal analysis of wall assemblies exposed to standard and parametric fires» i de «Characterization of stone wool properties for fire engineering calculations», va treballar en el Fire Tools, un programa europeu de doctorat industrial per a fomentar el treball d’investigació col·laborativa en el camp de l’enginyeria de seguretat contra incedis.

El focus principal dels estudis de Blanca tracta sobre el comportament front al foc de les barreres de construcció utilitzades en les construccions d’edificis com a elements de separació. Les seues principals línies d’investigació son el modelat tèrmic i mecànic de materials a temperatures elevades, l’efecte de diferents exposcions al foc en les propietats tèrmiques i mecàniques dels materials i l’escalabilitat de la ressistència al foc.