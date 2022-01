El Alzira FS se lleva los tres puntos en un loco partido ante el Inter ‘B’

Pensar que un partido del Family Cash Alzira FS puede transcurrir de manera plácida esta temporada es una auténtica utopía. Ni siquiera con la llegada del colista, Inter Movistar ‘B’ que venía de perder tres partidos contra otros filiales, al que marcó dos goles y el tercero se quedó a centímetros. Un gol a falta de 1,4 segundos de Rafa Ara dio el triunfo al conjunto ribereño por 7-6, lo que aúpa a los de Braulio Correal a la segunda posición, eso sí con tres partidos jugados más que el Peñíscola, si bien, seguiría en zona de promoción a Primera División.

A los dos minutos de juego, Gon, que se encuentra en un momento dulcísimo, con un jugadón en el que se fue de dos y chutó, el balón quedó en bandeja de plata para que Rafa Ara machacase el 1-0. Justo tres minutos después, sería José Carlos el que marcara de manera similar, tras un pase de Peloncha que arrastró a tres marcadores. Cristian pudo desatar la locura cuando remató de tacón un pase largo que dio en el larguero y poco después no conectó por centímetros un pase de Gabri a la contra. Y de lo que iba a ser el 3-0 se pasó al 2-1. Jon enganchó un disparo sin aparente peligro que Porky no atrapó. El balón le pasó por encima de la cabeza. A los 12 minutos, Gon sacó directo un córner y el rechace del defensor fue aprovechado por Ara para lograr el 3-1. La tranquilidad no duró ni diez segundos. Porky no bloqueó un potente tiro lejano de Charly, cuyo rebote lo aprovechó Miki y marcó el 3-2. Solo medio minuto después, Gon tuvo el premio a su trabajo y con una falta directa sorprendió a Mario para obtener el 4-2. A tres para el descanso, el interista Jon metió otro zurdazo lejano que el exmeta de Levante y Antequera no adivinó la trayectoria. Mejor estuvo después el cancerbero al despejar un disparo con la cara.

La portería oeste parecía maldita cuando, en la segunda parte, Merino -segundo portero del Inter B- no atrapó un disparo lejano de Peiró que se convirtió en el 5-3. De nuevo la tranquilidad duró cuarenta segundos. Guille, de lejos, sorprendió a Nacho Serra, que jugó la segunda parte. El cuadro alcalaíno estuvo muy enchufado, llevaba el peso del partido y no daba a entender por qué iba último. Jon pudo lograr su hat-trick pero dio al palo. Tanto fue el cántaro a la fuente que el empate llegó a 13 para la conclusión con un zurdazo lejano de Eloy que pegó dos veces en el larguero y entró casi sobre la raya. Los tiros lejanos fueron una perdición para los alzireños cuando Bertín chutó y rebotó en Rubi despistando a Serra y logrando el 5-6. En el tramo final, el Family acechó más el marco interista con un tiro de lejos de Rubi y otro de Rafa Ara que sacó Dani. A cuatro para la conclusión, Gon cazó el balón rechazado por Serra al ganar el mano a mano a Moñino, montó una contra con dos regates eléctricos y lo ofreció a Ara para lograr el empate a seis y su hat-trick. Antonio Fernández sacó a Guille como portero jugador, que le permitió rescatar un punto en la ida cuando perdían 0-2. Durante dos minutos, los madrileños tocaron y tocaron pero sin disparar. El chut de Charly lo atrapó Serra y su intento de jugar en largo fue cortado con la mano por Guille, lo que se convirtió en un doble penalti que Rafa Ara transformó con un tiro que dio en un palo y en la parte interior del otro para suspense de una parte del Palau y euforia del resto.