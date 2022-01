Diciembre dejó 2,3 grados más calor y un déficit del 90% de lluvia

El invierno arrancó oficialmente el pasado 21 de diciembre, pero las temperaturas que se vivieron en los últimos días del año -también en las semanas previas- nada tienen que ver con las que registran los termómetros estos días, ahora sí, propias de la estación teóricamente más fría.

El avance climatológico del mes publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) deja un diciembre extremadamente cálido en el conjunto de la Comunitat Valenciana, que en la Ribera se traduce en temperaturas hasta 2,3 º C más altas de lo que se considera normal en base al promedio histórico del período 1981-2010.

Los observatorios de Carcaixent y Turís reflejan la anomalía térmica más acusada de la comarca (+ 2,3 º C), que se sitúa incluso por encima de la media autonómica ( + 2,1 º C), aunque queda lejos de los registros más extremos del mes, que se localizan en la comarca castellonense de Els Ports con valores hasta 3,4 º C más elevados de lo normal.

El informe de Aemet revela que también las estaciones de Sumacàrcer y Polinyà de Xúquer contribuyeron a esa calificación de diciembre como extremadamente cálido con temperaturas 2,1 º C y 2,0 º C, respectivamente, más altas de lo que establece el promedio histórico, mientras que el observatorio de Montserrat arroja una anomalía térmica de + 1,5 º C. La tempertura media en los primeros casos se sitúa en diciembre en 13,7 y 13,3 º C, mientras que el registro de la localidad de la Vall dels Alcalans es de 13,1 º C cuando lo normal hubieran sido 11,6 º C.

Se da la circunstancia de que como preámbulo de un diciembre atípicamente caluroso se había registrado un noviembre frío, en base a los informes que elabora la Sección de Climatología de la delegación territorial de Aemet en la Comunitat Valenciana.

Por lo que respecta al volumen de precipitaciones, el acumulado de 19,2 l/m2 que contabiliza el pluviómetro de Polinyà en todo diciembre resultó a la postre el tercer registro más alto de la Comunitat Valenciana en un mes que el avance climatológico califica como «muy seco» y que deja en la Ribera déficits de lluvia de hasta el 90 %. Los apenas 7,2 l/m2 recogidos en Carcaixent cuando lo normal en base al promedio histórico hubiera sido un acumulado de 70,7 litros se traducen en esta acusada falta de lluvia, que alcanza ese mismo déficit del 90 % en los observatorios de la Pobla Llarga o Sumacàrcer.

El registro de 19,2 l/m2 de Polinyà de Xúquer cuando el promedio histórico es de más de 77 litros representa un déficit del 75 %, mientras que los escasos siete litros recogidos en todo el mes en Montserrat se traduce en una anomalía de -87 %. El déficit medio en el conjunto de la Comunitat Valencian fue del 91 % con apenas 4,2 l/m2 cuando el acumulado en un año normal hubiera alcanzado los 47,5 litros.