La victoria de Bielsa da alas al sector crítico del PSPV en Alzira

Las elecciones primarias para elegir al nuevo presidente provincial del PSPV han aportado nuevas mayorías que recomponen el mapa del poder socialista en la comarca. Entre los más beneficiados se sitúan la actual secretaria comarcal de la Ribera Alta y alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues; el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, que emerge con fuerza como uno de los grandes aliados del nuevo líder provincial, Carlos Fernández Bielsa; la alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano, convertida ya en un valor muy en alza, y la concejala alzireña Gemma Alós, que ha logrado una contundente victoria que da alas al sector crítico para organizar con garantías la batalla final que decidirá el control de la agrupación y de las próximas listas electorales en la capital de la Ribera Alta.

El termómetro de las elecciones internas del domingo aporta también una lista de perdedores. En Alzira Fernando Pascual e Isabel Aguilar. No se movilizaron y se han visto superados por una militancia que reclama cambios. También queda «tocado» el diputado provincial y alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, que logró la plaza de diputado provincial frente a Neus Garrigues tras recibir el aval de la derrotada Mercedes Caballero. Y el alcalde de Almussafes, Toni González, figura señera del abalismo en la Ribera Baixa, que ha demostrado que controla férreamente su agrupación (donde logró que ganara Caballero -233 votos- frente a Bielsa -17-), aunque esta vez se ha quedado en el bando derrotado.

Gemma Alós reconoció ayer que el resultado de las primarias «no puede extrapolarse a otros escenarios» aunque se mostró muy satisfecha con el resultado obtenido. Logró que Bielsa ganara por 59 votos frente a los 36 que obtuvo Mercedes Caballero. Y no duda de que esas cifras suponen «el inicio del cambio» en el PSOE alzireño. Luchará por la secretaría general de la agrupación en el próximo congreso local, que podría celebrarse en primavera. «Voy a ir hasta el final», precisó ayer para hacer perceptible su entusiasmo.

Alós cuenta con el apoyo del sector histórico del socialismo alzireño. El exalcalde Pedro Grande la ha animado a dar un paso al frente y ya prepara un equipo que combinará juventud y veteranía para enfrentarse al candidato oficialista, Adrián Sarriá, impulsado por la actual secretaria general, Isabel Aguilar.

Ya hace muchos años que el PSOE dejó de ser hegemónico en Alzira. En las últimas elecciones solo logró retener tres de los 21 escaños del consistorio. El enfrentamiento interno que acabó con la salida de los seguidores de los hermanos Blasco socavó el partido. Ningún socialista ha ocupado la alcaldía en los últimos 19 años. El deseo de Gemma Alós es propiciar un cambio que represente un punto de inflexión.

Fernando Pascual reconoció ayer que la victoria de Bielsa había sido «abrumadora» y lamentó que no se hubiera optado por la integración. «Es el momento de la unidad, no del enfrentamiento». Y respecto al futuro, prefirió no pronunciarse. «Yo acabo de jubilarme», zanjó crípticamente.

El candidato de Ximo Puig consigue una victoria aplastante

La victoria de Carlos Fernández Bielsa ha resultado incontestable en la Ribera. Las mayores alegrías para la derrotada Mercedes Caballero se las dieron en Almussafes (233 frene a 17), pero también en Montserrat (10-3) Montroi (4-3), Turís (7-9) o Rafelguaraf (11-10). Por contra, Bielsa arrolló en Cullera (245-3), Sueca (126-5), Algemesí (49-0), Alginet (45-0), Alcàntera (33-1), la Pobla (24-0), L’Alcúdia (59-8), Carcaixent (29-13), Llombai (20-0), Benifaió (22-2) Guadassuar (15-5) o Real (12-1). La victoria en favor de Bielsa fue de 431 votos frente a 115 en la Ribera Alta. Caballero, en cambio, obtuvo un mejor resultado en la Ribera Baixa con 290 votos, aunque a larga distancia de Bielsa, que sumó en conjunto 505 apoyos. Los proximos congresos serán los comarcales y luego llegarán las asambleas locales.