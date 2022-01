A la vanguardia en peluquería

Los profesionales de los salones de peluquería impulsados por el alzireño Carlos Valiente alcanzaron en 2021 doce nominaciones y un premio nacional y 2022 acaba de arrancar con cuatro nuevas finalistas a los AIPP Awards: el también alzireño Borja Carbonell en la categoría de Best Men (Moda Comercial Masculina), el no memnos alzireño Bernat Sayol, nominado en la categoría de Best Comercial(Moda Comercial Femenina), y Sara Piera por partida doble, con una nominación en Best Comercial y otra en la categoría de Vanguardia. Estos premios, cuyo fallo se sabrá en primavera, están organizados por la Asociación Internacional de Prensa de Peluquería (AIPP).

Los tres ya han cosechado diferentes reconocimientos durante 2021. Sara Piera recibió cinco las nominaciones en 2021 y ahora le llega una doble. «No puedo estar más feliz por esta trayectoria. Al final, el trabajo duro y la constancia se ven recompensados», apuntó ayer. Para Bernat Sayol supone una nominación «muy especial ya que mi primera nominación (y la primera internacional para la firma) la recibí en estos premios en 2015. Y ahora, 6 años después mi trabajo vuelve a representar a nuestra marca en uno de los premios más importantes del mundo». Y Borja Carbonell recibe su candidatura como «una dosis de autoestima», ya que el año pasado conseguió su primera final en ese certamen «y volver a estar ahí, por segundo año consecutivo, es realmente difícil». En 2021 ha sido Brian Sanchis y Sara Piera fueron nominados a Peluquero Revelación 2021, David Pastor y Borja Carbonell, finalistas en la categoría de Moda Comercial Masculina y Carlos Valiente, nominado a Peluquero Español del Año en los premios Figaro. E ello se añadieron cuatro finalistas en el International Visionary Award de Londres (Brian Sanchis y Borja Carbonell en la categoría de Men’s Cut, Sara Piera dentro de la categoría de Vanguardia y Bernat Sayol en Corte y color femenino). El premio más importante de 2021 lo consiguió el estilista alzireño Brian Sanchis al levantar el prestigioso Fígaro 2021 al Peluquero Revelación. «Aunque haya sido un año muy duro en muchos aspectos, para mí ha sido el mejor año de mi carrera profesional», sostiene. El director de la firma, Carlos Valiente, recibió en 2021 su segunda nominación a Peluquero Español del Año. «A nivel artístico, ha sido el año más importante para nuestra firma. Concluir un año más como la firma más reconocida en nuestra tierra es todo un premio en sí mismo», señala el impulsor de ese éxito.