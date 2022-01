Cara y cruz para los ribereños en la liga EBA: el Sueca gana pero el Alginet pierde

Cara y cruz para los equipos ribereños que esta temporada disputan la liga EBA. Mientras el CB Sueca logró una importante victoria ante un siempre complicado Servigroup Benidorm (61-43), el Eurofins Megalab Alginet fue incapaz de superar al líder, el Paterna (66-83).

El conjunto suecano realizó un ejercicio defensivo prácticamente impecable ante un equipo de nivel como el Benidorm. De hecho, los alicantinos solo estuvieron por delante en el primer cuarto y su renta de cinco puntos la volteó el Sueca, que se aprovechó del buen hacer de su rotación, ya que su banquillo fue más prolífico que el rival. El 14-10 con el que acabó el periodo aventuraba un partido de tanteo bajo en el que podía pasar cualquier cosa. No obstante, los de Raül Matoses firmaron un segundo cuarto estratosférico que les puso las cosas e cara. Carlos Gil, Joan Palacios, Félix Climent y Mihai Spiridon lideraron el ataque arrocero. Del 14-10 se pasó al 23-12 tras los primeros minutos que ponía el encuentro de cara para los locales, que, lejos de dejar que el Benidorm se enchufase, incrementaron su renta hasta el 34-16 con el que se llegó al descanso.

Los suecanos mantuvieron las riendas del encuentro durante la segunda mitad pese al tímido intento por parte de Pedro Ignacio de tirar de los suyos. Aunque tanto el tercer como el último cuartos estuvieron más reñidos, pese a ser también para el Sueca, cada minuto que pasaba era una pesada losa que terminó por aplastar al Benidorm. Del 51-30 con el que concluyó el tercer periodo se psaó al 61-43 final.

Por su parte, el CB Alginet poco pudo hacer frente al líder del grupo, el Paterna, que se adelantó con el 0-3 inicial y fue casi todo el encuentro por delante, salvo por los empates a 7 y a 9. Los jóvenes ribereños aguantaron dignamente el primer cuarto, aunque los visitantes se fueron ya con un 14-22. En el segundo cuarto tras el 22-32, el Paterna apretó su ritmo defensivo y de transiciones y se marchó ligeramente, siempre por arriba de los diez puntos, llegando al descanso con el marcador de 30-43.

Aunque tras el descanso los azulones mantuvieron la presión y la ilusión, en los minutos finales del tercer cuarto el Paterna abrió brecha en el marcador por encima de los veinte puntos hasta llegar al 43-64. En el último cuarto, ambos entrenadores realizaron numerosas rotaciones y aunque el Alginet intentó maquillar el resultado, ya poco pudo hacer (66-83).

El Safir Fruits, de la liga LEB Plata, todavía no ha jugado en lo que va de año al suspenderse sus partidos por casos de Covid. No obstante, la actividad en los despachos no para ya que se ha fichado al argentino Alejandro Zurbriggen para suplir la marcha a Alemania de Bernat Vanaclocha.