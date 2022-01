El Inter de rugby mantiene su buen nivel tras el parón y gana al Tatami

El Inter Rugby Club ribereño estrenó el año con victoria tras el parón invernal. El primer equipo mantuvo el buen nivel mostrado en las últimas jornadas y se impuso por 29-15 al Tatami valenciano.

Con una delantera que se mostró muy superior a lo largo del encuentro, apenas dio opción al empuje por parte del equipo visitante que, en todo momento intentó jugar el balón, pero fue frenado por un equipo local muy bien plantado en defensa. Los ribereños dominaron en las melés y estuvieron bien en defensa ante un buen Tatami que no lo puso nada fácil. Salió mejor al partido el Inter, que no dejó a su rival puntuar y aprovechó su dominio para llegar a la línea de marca en dos ocasiones para irse 14-0 en el marcador.

El Tatami quiso demostrar que no estaba de paso y aprovechó la relajación del Inter para, en apenas cinco minutos, abrir el partido con dos ensayos que, sin transformación dejaban un ajustado 14-10. Fue la única sorpresa que quisieron conceder los pupilos de Edu Calatayud y Rafa Beltrán, que no dejaron que su rival remontase. La reacción llegó a tiempo y el Inter se marchó en el marcador hasta el 29-10 que, en los últimos minutos, el Tatami maquilló.

Por su parte, el segundo equipo no levanta cabeza. Los de Juan Ignacio Calabró visitaban el siempre commplicado campo del Castelló. La corta plantilla, las lesiones y los casos de Covid dejan poco margen de maniobra a un Inter ‘B’ que aguantó de forma solvente durante buena parte del partido gracias a su buena delantera. De hecho, a veinte minutos del final, el marcador de 24 a 14 no era una sentencia. Aunque las precisiones ribereñas y la escasez de recambios provocaron que los castellonenses aprovecharan su rápida línea de tres cuartos para ampliar su ventaja hasta un abultado 53 a 14.