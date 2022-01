Cerrar puertas a los «okupas»

Los socialistas y sus primarias. Con la elección del nuevo presidente provincial, Carlos Fernández Bielsa, se recompone el mapa del poder socialista en la Ribera. Entre los más beneficiados se sitúan la actual secretaria comarcal y alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, y la alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano. En Alzira logra una contundente victoria la edil Gemma Alós, lo que da alas al sector crítico para organizar con garantías la batalla final que decidirá el control de la agrupación local y las futuras listas electorales en la capital de la Ribera.

Obituarios. Días atrás fallecía la apreciada activista cultural Ana Auñón, presidenta durante muchos años de la Associació Cultural d’Arts Plàstiques i Visuals d’Alzira i Comarca. Y nos dejaban, igualmente, otras tres excelentes personas a las que, asimismo traté mucho, el abogado Hilario Sanchis Pellicer, secretario durante más de 20 años del Ayuntamiento de Alzira; el conocido ginecólogo carletino Rafael Hervás Andrés y el entrenador de campeones Julián Perea Mañas, natural de Socuéllamos, maestro de los mejores halteras de nuestra comarca, todos ellos reconocidos por sus conciudadanos. Descansen en paz.La pandemia que no cesa. El equipo de enfermería de la «planta covid» del Hospital Universitario de la Ribera declara al diario que, tras dos años, se sienten «hartos, exhaustos y con cierta sensación de abandono». El personal pide rotar de forma conjunta a otras alas ante la fatiga que supone la prolongada exposición a posibles contagios y denuncian también cierto «abandono» por parte de la dirección del centro. Al hilo de lo dicho cabe señalar el colapso que vive la Atención Primaria ene l Centro de Salud II-Santos Patronos de Alzira. Se anulan citas y se cierran agendas.Un volcán que se hace sentir. La violenta erupción que se registró unos días antes en el archipiélago de Tonga fue tal que su onda expansiva se detectó en la comarca. Así lo confirma al diario el meteorólogo de Algemesí Jovi Esteve. Registró en su amplia red de estaciones un aumento y descenso repentino de la presión atmosférica horas después de la erupción que tuvo lugar a más de 17.000 kilómetros de distancia. La variación, de unos cien pascales, se notificó alrededor de las 22:00 horas en el barómetro de Alzira.

Diario de la pandemia. Los contagios siguen al alza en la comarca en el que ya es el mes con más incidencia. La tasa crece doscientos puntos más en la Ribera tras anotar 2.802 nuevos casos. Enero aglutina ya el 36,6 % de los positivos y la localidad de Càrcer bate un récord tras otro y lidera el índice. Al hilo de la situación que vivimos, una madre de Alberic censura a su expareja por negarse a vacunar a su hijo. Reclama que le retiren la patria potestad al haber impedido que el pequeño, de 7 años, reciba la dosis pese a sus dolencias bronquiales.De presupuestos. El de Algemesí se eleva a 26,6 millones de euros. La alcaldesa y concejal de Hacienda anuncia el mayor esfuerzo inversor en años con múltiples obras públicas, entre ellas la ampliación del Institut Bernat Guinovart, la reforma del Parque Salvador Castell y la mejora de la calle València. Y el de Càrcer crece hasta los 1,9 millones libre ya de deudas. Según el alcalde de la localidad, Josep Botella, «este será el año del empleo» y se apunta un taller de formación y renovación de espacios verdes y una bolsa de empleo.Medidas contra los «okupas» en Alberic. El alcalde de la localidad, Toño Carratalá, se planta y no empadronará a los «okupas». La primera autoridad municipal advierte de que se ha detectado un alarmante goteo de solicitudes y anuncia que el consistorio reclamará un contrato de alquiler, la escritura o la conformidad de los legales residentes». No se quiere permitir que se abuse de la ley con malas prácticas.

Infracciones que acarrean multas. Las de tráfico crecieron un 30%el pasado año tras recuperarse la movilidad. El servicio mancomunado que agrupa a 24 localidades de la Ribera Alta tramitó al cobro algo más de 7.000 sanciones frente a las 5.600 del año anterior. Por poblaciones Carcaixent se lleva la palma con 1.795, seguida por Alberic con 993, Carlet con 939, Benifaió con 824 y Alginet con 604. En Antella, l’Assut disparó las sanciones ya que los expedientes subieron un 260% tras la reapertura del paraje y la prohibición de aparcar en el pueblo.Notas agrícolas. Sueca teme que la llegada de arroz procedente de Camboya arruine los precios. Existe preocupación en el sector al vencer la cláusula de la Unión Europea que gravaba las importaciones. Bruselas ignora las peticiones de AVA para proteger la variedad más extendida en el campo valenciano. Y mientras tanto los citricultores de la Ribera, desamparados por el gobierno autonómico, el nacional y por Europa, ven como los precios que se pagan por las naranjas son los más ridículos en décadas. ¡Las injusticias con los hombres del campo!

En portada: «Compromís fuerza la dimisión de la exalcaldesa de Carlet». Maria Josep Ortega renuncia al escaño tras serle retirado el sueldo y las áreas que gestionaba. La edil señala que su decisión «no es voluntaria» pero que no abandonará la política. La retirada de las delegaciones a Ortega obedece a un mandato de la dirección local de la formación nacionalista que considera que, cerrado un ciclo, debe empezar a trabajar en un nuevo liderazgo para afrontar con garantía los próximos comicios locales de 2023.Breves en titulares: «La curva de contagios se estabiliza en la Ribera aunque el riesgo sigue alto», «Catadau y la Universitat Politècnica de València se alían para investigar nuevos usos alimentarios del caqui», «Enganches ilegales a la red provocan repetidos cortes de luz en l’Alquerieta», «Aumentan los ingresos por obras al reactivarse la construcción en Alzira», «Carcaixent logra una reinserción del 80% en el plan para jóvenes sin estudios», «Cullera se apunta al tirón turístico de la ornitología» y «Ángeles González accede a la dirección del MIM de Sueca de forma provisional».

La crisis del campo. Una madre y su hija se disponen a regalar naranjas ecológicas cultivas en un campo de Benifaió al no encontrar comprador. Frío en las aulas. La AMPA del colegio público Lluís Vives de Alzira denuncia en la semana más fría del curso que llevan sin calefacción desdel año pasado.Otra de «okupas». La policía de Alzira aborda la ocpuación de una antigua fonda en el centro urbano.

SABIES QUE...?

Per estes dates, fa ara vint-i-cinc anys, seguia sent notícia a la comarca el desconcert que suposava el mapa educatiu del PP?. El Consell Escolar d’Algemesí el criticava, entre altres coses, per desatendre les demandes de les diferents localitats i per no tindre en compte factors socials tant de la ciutat com del seu entorn.

També per estes mateixes dates, fa un quart de segle, els jutjes retreien a l’alcalde de Castelló, Antoni Vizcaino, d’Esquerra Unida, el haver avivat l’enfrontament veïnal com a conseqüència del canvi de nom de la localitat?. L’Audiència condemnava l’exregidor a pagar la mitat de els despeses del juí i confirmava l’absolució del Col·lectiu a favor del Referèndum.

AMB NOM PROPIRAMÓN LLOPIS

El professor Ramón Llopis Goig, doctor en Sociologia i professor titular de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València, va nàixer a Alzira l’any 1967. Ramon, que ha sigut investigador visitant a la Universitat de Leicester (Regne Unit) i a l’Institut Universitari Europeu de Florència (Itàlia), va ocupar llocs de responsabilitat tècnica i directiva en diverses companyies multinacionals dedicades a l’alimentació i la investigació de mercats abans d’incorporar-se a la universitat. Impartix la docència a l’àrea de Sociologia i ha publicat nombrosos articles en revistes nacionals i internacionals de prestigi com ara, entre altres, a la «Revista Española del tercer sector», a la «Revista de Sociología de la Educación, Soccer & Society», «Revista de Humanidades» i a la «Revista Española de Educación Física y Deportes». Entre ells hi destaquem els titulats «Clubes y selecciones nacionales de fútbol: la dimensión etnoterritorial del futbol español» (2001), «Identitats de gènere i esport. Masculinitats inductores i resistències a la masculinitat hegemònica en el futbol espanyol» (2010) o «Deporte, medios de comunicación y sociedad» (2016). És coautor de «Correr con cabeza» (amb David Llopis, Alto Rendimiento, 2008). També del llibre «Ideal democrático y bienestar personal» (Madrid, CIS, 2011) amb Maria García Ferrando, que ambdós van dirigir per al Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España.