El Alzira femenino empata ante el Onda, pero el Càrcer pierde

Ni Alzira ni Càrcer consiguieron salir victoriosos en la Liga Valenta. El Alzira de Sergio Mesa sumó un punto ante el Ondaaunque la sensación fue que se pudieron llevar dos más. Al filo de la media hora, Inés Conejero adelantó a las azulgranas aprovechando un balón bien puesto por Paula Burguera. La igualdad fue la tónica también en el segundo periodo en el que una jugada cambió todo: Áurea Mateos trabó a una jugadora rival y fue expulsada. Las castellonenses transformaron el penalti. Pese a la inferioridad numérica las alzireñas lo intentaron y gozaron de ocasiones pero no consiguieron pasar del empate. El Càrcer no pudo superar a La Eliana, que hizo suyo el encuentro por 0-2. Las del José Sirera igualaron durante muchos compases las fuerzas del segundo clasificado, que se valió de dos errores en la zaga ribereña y de un juego duro para reducir el potencial local. El Càrcer adelantó líneas desde un primer momento y buscó el área rival. La Eliana aguantaba e intentaba sorprender por los costados, aunque no inquietaba. En una de las primeras tentativas al área local Vanessa González medía mal en una entrada y de penalti las visitantes inauguraban el marcador. Wanda Grajales probó a la portera visitante antes del intermedio sin demasiada suerte. Tras el paso por vestuarios La Eliana sumó otro gol a su casillero, esta vez gracias a un fallo de salida defensiva. No se rindió el Càrcer, al que le faltó mordiente en ataque, en un tiempo plagado de interrupciones –el encuentro se marchó hasta el minuto 100- muchas de ellas provocadas por el juego duro visitante y la permisibilidad arbitral que enturbió un encuentro por momentos demasiado intenso.

En Primera, el Alzira B consiguió igualar a un tanto un partido que se lo puso cuesta arriba en Miramar. Las locales se avanzaron rozando la media hora de partido frente a un conjunto de Ángel Cabello al que le costó encontrar su juego habitual hasta el intermdio. En el segundo acto una genialidad de Águeda Piqueras sirvió para que Anabel Palomares –cadete que debutaba- consiguiese encontrar el gol. Mismo resultado y desenlace tuvo el Castellonense que empató a uno frente al Ontinyent, que antes del descanso percutió en el marcador en lo que estaba siendo un encuentro igualado. El Castellonense se acercó al gol en el segundo periodo y no fue hasta el último minuto cuando lo logró gracias a una pena máxima sobre Iris Mauro que trasformó Rosella Sanz. En Segunda, el Alberic se llevó por 3-0 el derbi frente al Carcaixent, que se defendió con uñas y dientes de las ocasiones locales. Yaiza Bastida hizo el primero en el minuto 38 y tras el descanso Aitana Castany logró un doblete para cerrar el partido. Nada positivo pudo rescatar el Almussafes de su visita al Ciutat de Xàtiva que se impuso por 5-0. L’Alcúdia encajó la goleada (15-0) más abultada de la temporada en casa del Racing Xàtiva, segundo clasificado.