Los vecinos del parque Salvador Castells reprochan la tala de árboles

La Asociación de Vecinos del Parque Salvador Castell mostró ayer su «disgusto y malestar» por la «tala indiscriminada de alrededor de una docena de árboles, plantas y arbustos que se ha efectuado» durante las obras de reforma de ese espacio peatonal que suele acoger la feria y los barracones de las peñas cadafaleras durante la popular Setmana Taurina. El colectivo vecinal también reprocha «la supresión de zonas verdes y ajardinadas» e invita al ayuntamiento «a reflexionar y replantear el proyecto para que se convierta en el verdadero pulmón verde de Algemesí y no en un recinto ferial. La reforma del parque costará 770.000 euros.

Entre los ejemplares que se han cortado, según el testimonio de los vecinos, destacan dos pinos adultos de gran tamaño, cipreses, adelfas recientemente plantadas y rosales. La asociación que aglutina a residentes del barrio asegura que durante la reunión que mantuvieron con algunos miembros del equipo de gobierno «no se habló de eliminar árboles ni zonas verdes de la manera como se ha hecho, sino todo el contrario».

El colectivo vecinal recuerda que siempre ha reclamado la presencia de más árboles que proporcionaran sombra en verano y más zonas verdes. «Y en el proyecto que vemos se supedita el espacio a las actividades festivas que se llevan a cabo en el parque y a la hostelería», lamenta.

En este contexto, la asociación vecinal recrimina que la reforma «siga el modelo precedente, realizado por el anterior gobierno municipal, que arrasó las zonas verdes y ajardinadas de Les cases Blanques, conocida actualmente como El Sequer, por la explanada en que se ha convertido». Por esta razón interpreta que lo que se busca es crear un espacio diáfano sin árboles ni arbustos que molestan para poder montar la feria y las casetas cadafaleras «y no un parque para las personas».

Como ejemplo, la asociación de vecinos alude al área que ocupaba el restaurante La Terrassa, «que ha sido derribado y en vez de destinarse a ampliar el parque infantil o a una zona de sombra y bancos para la gente mayor, por ejemplo, se convertirá en una explanada para montar las casetas de las peñas taurinas».

Los vecinos no entienden que el proyecto de reforma del parque no siga los criterios de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética. «Lo que están haciendo no es una actuación sostenible, en vez de mantener y mejorar lo que había, están destruyendo un parque que habían dejado que se degradara, con un altísimo coste económico y en plena crisis climática y pandémica».