La huelga del personal del hospital de Manises afectará a los pacientes de Turís

Habrá huelga. El comité de empresa de la platilla del Hospital de Manises y la empresa concesionaria celebraron ayer un acto de conciliación (TAL) previo en el que cada parte se mantuvofirme en su postura. Los representantes del personal habían solicitado en los últimos meses a la empresa que gestiona el servicio sanitario que se sentara a dialogar y «evitar procedimientos judiciales y movilizaciones».

Finalmente no huboacuerdo y la convocatoria de huelga ya ha sido presentada por registro de entrada con fecha de inicio para el próximo 14 de febrero. Los paros afectarán a todo el área de salud, es decir a los 14 municipios, entre ellos Turís, con una población de 200.000 habitantes, y al propio hospital. Ahora se deberán acordar unos servicios mínimos, similares a los de un sábado o domingo, avanzaron, «aunque algunos departamentos no quedarán afectados para no perjudicar la atención al paciente», matizaron.

El origen del conflicto se centra en la exigencia de la plantilla de disponer de un convenio propio, con mejores condiciones con las que pasar a formar parte de la plantilla de la Generalitat en el futuro. Actualmente, el 65% del personal está adherido al convenio marco de la sanidad privada valenciana, del que forman parte otros hospitales privados. El problema es que dicho convenio está caducado desde 2016, con lo que los salarios no han tenido siquiera la subida del IPC.