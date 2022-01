Timor: «Me decanté por el Huesca porque noté que querían que estuviese ahí»

El carcaixentí David Timor ya es uno más de la SD Huesca. El veterano centrocampista fue presentado esta semana como refuerzo del conjunto azulgrana, que milita en la Segunda División y sueña con volver a la máxima categoría del fútbol español. Timor llega libre tras rescindir su contrato con el Getafe y firma por dos años. Una de las opciones que más le atrajo. «Esa era una de las opciones por las que también me decanté. Dos años y medios con opción a una tercera. Ahí noté que querían que estuviese aquí, por la duración del contrato», comentó durante su presentación.

El club le dio la bienvenida el jueves, si bien en la pasada jornada ya disputó sus primeros minutos como jugador del Huesca en el partido ante la Ponferradina, que acabó en derrota. «El otro día fue una pena, al equipo no se le puede reprochar nada, hizo un buen partido con muchas ocasiones. El gol tempranero de ellos no era lo esperado. Empatas y te ves cerca de ganar pero al final acabamos con una derrota por una contra de ellos. No queda otra que seguir como lo hizo el equipo el otro día y estaremos más cerca de ganar que de perder», manifestó al respecto.

El jugador de Carcaixent también destacó el poder de convicción del director deportivo de la entidad oscense, Rubén Martín: «Tenía varias opciones, la llamada sobre todo de Rubén fue la que me convenció, me explicó el proyecto de la SD Huesca y la plantilla que había y era una de las opciones más fuertes que tenía. Quiero adaptarme cuanto antes a los nuevos compañeros y poder ofrecer al míster lo que espera de mí», aseguró Timor, que añadió: «»s un proyecto ambicioso, me comentaron sobre la nueva ciudad deportiva. Este año se hizo una plantilla con el objetivo de estar lo más arriba posible. Quedan jornadas y se puede llegar aún a todo».

Timor llega al Huesca con ganas de aportar y, reconocía, que no le importa hacerlo como centrocampista, su posición natural, o como defensa central. El de Carcaixent ha participado en casi trescientos partidos ligueros en Primera y Segunda División, a los que se suman más de setenta en Segunda B, además de apariciones en Copa del Rey y Europa League. Por no hablar de que Timor ya sabe lo que es conseguir un ascenso. Lo hizo defendiendo los colores del Leganés.