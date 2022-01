Bolinches se convierte en el tercer alzireño convocado con España

Quique Bolinches se ha convertido en el tercer alzireño convocado con la selección española absoluta de rugby, tras Tomás Pardo y su hijo Lionel. Desde hace tres años está en Madrid, en la «Academia» donde desde el Consejo Superior de Deportes se prepara a los jugadores jóvenes para que puedan dar el salto a la absoluta en cualquier momento, si bien ya es un habitual para el seleccionador.

A sus 20 años se encuentra estos días en Sevilla disputando la cuarta jornada de las Series Mundiales de Rugby 7 con la selección que le han llevado a jugar en Dubai (Emiratos Árabes), la semana pasada a Málaga y hasta agosto lo hará en Singapur, Vancouver (Canadá), Toulouse (Francia), Londres y Los Ángeles. Actualmente ocupa la décima posición en esta competición organizada como una liga y en esta jornada se enfrenta a Estados Unidos, Samoa y Sudáfrica. La semana pasada empezaron perdiendo 19-14 contra Estados Unidos y 40-12 ante Argentina, segundo en la general tras Sudáfrica. Después se rehicieron ganando 38-7 a Jamaica, 31-10 a Japón, 10-24 a Escocia y 34-5 a Gales.

Quique se formó en el Inter -entidad que reunía a los clubes de Cullera y Alzira y ahora al Tavernes y Safor Gandia- y sus evoluciones no pasaron desapercebidas. Juega como flanker en rugby 15 y pilier en rugby 7, una posición de soporte lateral de las melés para darles estabilidad, en la que se ha de tener buen fondo físico porque ha de estar atento a la jugada tanto en ataque como en defensa. «Es un orgullo para mí haber salido del Inter y ahí me quiero retirar», comentó. El jugador era un habitual en la selección valenciana que dirigía Tomás Pardo: «Al principio en València no tenían mucha confianza en Quique pero yo lo tenía claro».

El propio Pardo intermedió para que lo fichara el club más potente de España, el Alcobendas Rugby que dirigía Txiki Intxausti, jugador que estuvo a sus órdenes en el Mundial 99. Con 17 años marchó a Madrid para jugar en su equipo Sub-23. La federación lo incorporó a un programa pre-olímpico hasta que pasó a jugar en la selección absoluta.

El rugby 7 es una modalidad de este deporte «muy dinámica y divertida», asegura el joven, que añade: «A mi familia y mis amigos los tengo enganchados a las retransmisiones». Al contrario que en deportes como el fútbol sala, aquí se juega en el mismo campo que en la versión a 15 con la mitad de jugadores «por lo que el juego es más de ida y vuelta».

Temporada idílica en busca del ascenso a la élite

Actualmente, Bolinches juega a rugby 15 en el Pozuelo, equipo que lidera el grupo C de la División de Honor B, donde cuenta los once partidos jugados por victorias. «Estamos muy ilusionados con conseguir el ascenso a División de Honor para estar con la élite», comentó. Además, estudia un Grado Superior de Educación Infantil. De niño jugó a fútbol en la UD Alzira como central y lateral izquierdo hasta los 16 años, cuando se aburrió del fútbol. «Eel que ahora es uno de mis mejores amigos, Gorka Curiel, me animó a jugar a rugby».