La huella de los vertederos

Lunes deportivo. Fútbol. Segunda RFEF. Grupo V. En un buen encuentro, por momentos pasado por agua, la UD Alzira vencía en el estadio Luis Suñer Picó al CD El Ejido por 2-0. Los azulgranas se sitúan cuartos en la tabla. Y en el grupo III de la Preferente un arrollador Carcaixent vencía en Canals por 2-5 y conseguía el liderazgo en la clasificación colocándose a tres puntos sobre su inmediato rival, el Castellonense que perdió en el campo del San Marcelino por 2-; el Alginet perdió en Aldaia por 3-2, el Alberic empató a cero goles en Quart de Poblet y L’Alcúdia conseguía un valioso punto en Enguera.Un SOS por la sanidad. El sindicato CC OO ve urgente reforzar la plantilla sanitaria. La sindicalista Àngels López declara al diario: «No podemos esperar más al aumento de plantilla que el Govern Valencià ha prometido para abril con unos refuerzos que tenemos claro que en ningún caso va a solucionar el problema». Y es que la sobrecarga de trabajo ha aumentado las listas de espera y congestionado las citas y consultas telefónicas. Los profesionales no encuentran tiempo para atender las patologías crónicas a las personas mayores y a los niños.

La plaga de jabalíes no cesa. Al contrario, otros 270 animales abatidos en un año en Alzira prueba que va en aumento. Los cazadores igualan el récord del año anterior en piezas capturadas y piden cámaras de frío para conservar la carne y darle un uso social. Se trata de una magnífica idea. Antella y la «maerà». La conmemoración del décimo aniversario de la recuperación en el Xúquer de una práctica milenaria como es el transporte de troncos aprovechando la corriente del río, lo que en otras zonas de la comarca en el medievo se denominaban «les almedies», puede tener un broche de oro a finales de año. La asociación que recuperó la actividad por tal que no desaparezca de la memoria colectiva, confía en obtener en diciembre el reconocimiento de la Unesco a través de una candidatura internacional.Frío en el colegio. El CP Lluís Vives de Alzira denunció, a través de la asociación de padres de alumnos, que sus dicentes han tenido que soportar temperaturas impropias. El concejal del PSOE, Fernando Pascual, señalaba que ya se alertó de lo que ocurría en enero, julio y octubre de 2021. Pero al parecer la conselleria de Vicent Marzá no hizo nada. El alcalde declaraba que, al parecer, todo está a punto para licitar la adquisición de la nueva caldera de gas natural. Seguro que hasta pasadas las fallas nada. Menos mal que calefactores improvisados y la caldera, al 75%, gracias a las gestiones del consistorio, han conseguido paliar el frío.

Diario de la pandemia. El diario informa de que son cinco mil más los contagios en cuatro días y que se han registrado dos nuevos fallecidos. La incidencia acumulada de Covid crece en casi mil puntos y registra un nuevo récord al haberse diagnosticado 11.209 casos en dos semanas. En total son ya 444 las personas que han perdido la vida en la comarca tras contraer la Covid.Crisis en Compromís de Carlet. El 40% de los afiliados de la formación nacionalista en la localidad deja la formación tras la salida forzada de la exalcaldesa Mª Josep Ortega. Once militantes y doce simpatizantes anuncian su baja «para no ser cómplices de una aberración política y una terrible injusticia». Consideran que el texto del pacto con el PSOE que contempla la salida de la política «estaba manipulado» y se ocultó. La mayoría de los ediles de la anterior legislatura secundan a misiva crítica con la ejecutiva local.Catadau de enhorabuena. El Ayuntamiento convertirá la popular Casa Tàvio en un centro cultural. El consistorio confía en iniciar lo antes posible las obras de rehabilitación del inmueble señorial del siglo XIX por tal que acoja exposiciones y actos culturales. La casona fue una antigua residencia señorial y se usó para criar gusanos de seda y como secadero de uvas pasas. Una cierto por el que cabe felicitar a la corporación que preside Manolo Bono.

Diario de la pandemia. Los contagios que acumula Càrcer equivalen al 41,5% de la población. Se registran 756 positivos desde el inicio de la pandemia sobre un censo de 1.822 habitantes. El alcalde de la localidad, Josep Botella, admite no tener respuestas. Y al hilo de la noticia señalar que Alzira ha habilitado el trinquet municipal como nuevo punto de vacunación masiva.La temporada de caza de patos en Sueca. Finaliza la campaña sin que mejoren las capturas. No ha habido incidentes dignos de destacar en el coto si bien la pandemia obligó a imponer grupos burbuja. El presidente de la Junta de Tiradas y concejal de Agricultura, José Luis Ribera, agradecía el comportamiento de los cazadores por haber seguido las recomendaciones tanto de la Junta como del Club de Cazadores de la localidad.

Breves en titulares: «El poblado medieval de Berfull se arruina pese a la alerta del CVC», «Disparos con perdigones contra mascotas alarman en Manuel y l’Ènova», Catadau detecta dos seísmos en un intervalo de seis minutos», «Padres de la Escola de Pilota de Alzira reprochan que se traslade la vacunación al trinquete» y «La pandemia no da tregua: los contagios siguen al alza en la Ribera».El futuro de Ford Almussafes. Los sindicatos de la factoría ribereña llegan a un pacto con la dirección europea de la multinacional sobre los recortes. UGT anuncia el acuerdo que entiende como «un éxito» para los negociadores, que será remitido a Detroit que, finalmente, decidirá por la planta valenciana o por la de Saarlouis. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defiende que el planteamiento valenciano es «solvente».

El vertedero de tóxicos de Real aún colea. El periódico da cuenta de que la queja por la demora que acumula la restauración del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos regresará en marzo a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo. Se trata de una instalación clausurada en 2003. La empresa presentó hace dos años un proyecto de regeneración que aún no ha obtenido licencia al no haber subsanado defectos.Diario de la pandemia. El recuento de víctimas suma otros cuatro falecidos en la Ribera, que alcanza una incidencia de 3.785 casos por cada cien mil habitantes tras 4.423 contagios en tres días.Alzireños por el mundo. El diario da cuenta de que el ingeniero Miguel Oliver se convierte en el nuevo director general de Renault en Marruecos. Felicidades.

SABIES QUE...?

Per estes dates, fa vint-i-cinc anys, seguia donant que parlar i molt el futur Hospital de la Ribera? Mentre la Plataforma Pro-Hospital Públic anunciava mobilitzacions contra el projecte del PP, el diari es feia ressò d’unes declaracions del conseller de Sanitat, Joaquín Farnós, que deia que la gestió privada suposaria un estalvi per a la Generalitat Valenciana.

També per estes dates, fa un quart de segle, el periòdic donava compte de la desaparició de diferents obres que formaven part del patrimoni artístic suecà? D’entre els objectes «en paradero desconocido» hi havien un bust i dos retrats de Franco, un bust de José Antonio Primo de Rivera i una imatge del Cor de Jesús. UPV exigia a l’alcalde, Salvador Gil, que denunciara en el jutjat «els lladres».

AMB NOM PROPI ESTEFANÍA JUAN

La deportista alzirenya Estefania Juan Tello va nàixer a la capital de la Ribera l’any 1981. Es tracta d’una de les millors atletes que ha donat la ciutat en les últimes dècades i que es convertí en un gran referent del deport valencià, nacional i internacional en una disciplina com l’halterofília que sempre ha tingut un viver especial a Alzira. Començà a pràcticar amb onze anys en el Club Halterofilia Alzira i eixe deport es va convertir en la seua passió. Amb el temps tingué l’oportunitat d’anar al Centre d’Alt Rendiment de Madrid i també a Barcelona. El juliol de 2000 es va proclamar campiona del món junior. Però abans ja s’havia proclamat campiona d’Europa infantil i subcampiona absoluta d’Europa.Va batre 63 rècords nacionals i 30 internacionals amb només 15 anys. A més de guanyar tots els tornejos de la Unió Europea (5) i campionats d’Espanya (25) en què va participar. Va ser la màxima ffigura de l’halterofilia nacional fins l’aparició de la seua amiga Lydia Valentín.

Estefania es va proclamar tres voltes campiona d’Europa absoluta (el primer en 1997 amb 16 anys) i campiona iberoamericana. Als mundials va rondar el podi i l´únic que li va faltar va ser la participació en els Jocs Olímpics d’Atenes.

L’any 2006, pels seus mèrits, l’Ajuntament d’Alzira li va concedir la Insígnia d’Or de la ciutat.