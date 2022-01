La segunda planta del claustro de Llombai acogerá el Museu Borja

Este 2022 es el Año Jubilar de San Francisco de Borja. Así lo decretó el Papa Francisco, el pasado 3 de octubre de 2021, al cumplirse el 350 aniversario de la canonización del santo duque. Para celebrarlo, Llombai inauguró el sábado 15 de enero, en la capilla de la Iglesia de la Santa Cruz, una exposición dedicada a la figura del Borja. En ella, los visitantes pueden viajar en el tiempo al contemplar las 31 piezas expuestas, entre las que se encuentran reliquias, pinturas, vasos sagrados y objetos como libros, copas o bustos que el mismo San Francisco de Borja usó y que han marcado cultural y patrimonialmente a Llombai. La exposición finalizará el próximo mes de octubre de 2022, cuando se cierre el año jubilar.

Esta muestra, financiada por el ayuntamiento, se prevé que acabará convertida en un museo temático permanente, que girará en torno a la vida del Borja, que también fue Marqués de Llombai, y que transformará a la localidad en una de las capitales del patrimonio borgiano.

Su ubicación es la principal tarea que el gobierno local debe abordar. La primera idea que baraja el ayuntamiento, en consenso con el actual párroco y el arzobispado, es instalarlo en las antiguas dependencias de los claustros del Convento de Dominicos, también llamada Iglesia Parroquial de la Santa Cruz: «Es la ubicación ideal, puesto que el edificio es en sí un monumento, y además fue construido por el propio San Francisco de Borja en 1544», comenta el alcalde, José Fores, a este periódico. Dicho convento fue donado por los Borja y es propiedad de la Iglesia, aunque el uso lo ha cedido al consistorio, quien se encarga de su cuidado y mantenimiento mediante la búsqueda de ayudas provenientes de fondos como los europeos: «Trabajamos en estrecha colaboración con el arzobispado, pues tenemos un convenio firmado. Hay muy buena sintonía entre ambas partes, pues nos interesa cuidar el patrimonio histórico de Llombai», añade Fores. Aunque parte de los claustros se encuentran bien, el proyecto de rehabilitación que baraja el consistorio contempla la rehabilitación de todo el edificio: «Sin tener un cálculo exacto, estimamos que el coste podría alcanzar el millón de euros para consolidar toda la edificación, que se destinaría no solo al museo, pues para éste no haría falta tanta cantidad, solo sería habilitar el lugar donde se ubicaría y con poco dinero se podría hacer», agrega. Pero no todo es cuestión de dinero y voluntad. Al tratarse de una construcción histórica, la administración teme encontrarse con barreras legales que pudieran impedir su apertura al público: «El lugar debe adecuarse a la normativa vigente para que sea accesible, por ejemplo con la construcción de rampas o escaleras, es complicado. Debemos estudiarlo muy bien en colaboración con Patrimonio, que nos indicará qué podemos hacer y cómo», añade.

La edificación no solo albergaría al museo. La voluntad del gobierno local es que el propio convento sea un museo en sí mismo, pues se conservan dependencias históricas que podrían rehabilitarse para mostrar la vida de los frailes que habitaron el lugar hace más de cinco siglos: «Hay antiguas celdas -habitaciones- de los frailes. Nos gustaría dejarlas tal y como eran originariamente, para que los visitantes puedan contemplar la vida de los religiosos en la época», comenta Fores.

Otra alternativa que el consistorio contempla, en caso de que el museo no pudiera establecerse allí, sería a 50 metros de los claustros: «Es la conocida ‘Bodega’, un muy buen lugar puesto que está perfectamente acondicionado y no habría que retocar prácticamente nada. El único ‘pero’ es que es una estancia con bastante uso, pues allí se realizan exposiciones y presentaciones, y el museo necesita de un espacio permanente. Pero es un lugar restaurado, un semi círculo de piedra, muy bonito», explica.

Como última opción, la menos apta, sería la de «ubicar el museo en algún edificio público, pero las dos primeras opciones son las mejores y, por tanto, las que desde el ayuntamiento contemplamos como potenciales para ubicar el museo, aunque no será, desgraciadamente, cosa rápida. No se cerrará el año jubilar en octubre y en noviembre tendremos museo, ¡qué más quisiera yo!», concluye el alcalde.

Un convento que es una joya histórica

El público podría realizar un recorrido por las estancias del convento en su visita al museo Borja

Ò.Martínez. Llombai