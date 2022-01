Sueca: història de sotanes i immobiliàries

Des del meu exili (voluntari) a les terres d’ultramar no puc més que mostrar el meu estupor davant la impudícia de l’Església catòlica i el seu afany devorador i depredador urbanístic. La confessió pública dels bisbes espanyols reconeixent els seus negocis immobiliaris i com es van apropiar de manera indeguda i il·lícita de terres, finques, places públiques i tot allò que tenien al seu punt de mira, només em provoca rebuig i mal de panxa. Lluny d’aconseguir el perdó, les informacions publicades només han remogut la meua consciència i despertat records d’un temps pretèrit. Fa més de quinze anys, i des d’aquestes mateixes pàgines de Levante-EMV, vaig tenir l’ocasió de denunciar i demostrar com l’Església havia assolit inscriure’s al seu nom el temple de la Mare de Déu de Sales a Sueca. La successió de cròniques explicant els fets es van traduir en una campanya difamatòria contra la meua persona i contra aquest diari. Acostumat a fer feina en un ambient hostil amb regidors que feien valdre el seu vot a preu de futbolista (Bernat Clari dixit), patir intents d’agressió per contar les veritats d’un govern liderat per un excomunista amb el suport del PP, o arribar a casa escortat per la policia local, les amenaces rebudes no varen impedir fer pública l’ambició eclesiàstica per apoderar-se de la propietat de la parròquia.

Gairebé dues dècades després, i amb un escàndol de proporcions bíbliques que ha sacsejat el conjunt de la societat, ha quedat demostrat que de manera paral·lela, l’Església no només es va inscriure el temple dedicat a la patrona de Sueca. A l’empara d’una llei franquista, i amb l’oportuna modificació de la Llei Hipotecària feta pel govern d’Aznar, també va registrar l’ermita del Crist de l’Hospitalet, l’ermita de Sant Roc a Les Palmeres o la parròquia de Sant Pere. Com que això els degué semblar poc, camuflats amb les sotanes, també va acudir al registre per fer-se amb la titularitat de cinc parcel·les, una d’elles en sòl rústic. Eren el mateixos anys que als registres de la propietat d’Alzira o Alberic van inscriure el Santuari de la Verge del Lluch o l’ermita de Santa Bàrbara.

Ara, dèsset anys després d’aquella gràcia del govern Aznar, l’Església diu que de les més 30.000 inscripcions fetes, només un miler són dubtoses. La confessió arriba a misses dites. No només fan tard sinó que, en el cas de Sueca, no reconeixen cap irregularitat en les nou inscripcions fetes. Paradoxes de la vida, el cas esclata tot just quan el temple de la Mare de Déu es troba en obres per refer la cúpula. Desconec com es pagaran les obres; no tinc cap prova, però tampoc cap dubte que acabaran sent sufragades (totalment o parcialment) amb algun tipus de subvenció pública (tot i ser legalment un edifici privat) atès el valor patrimonial i històric de l’edifici.

Malauradament, el «mea culpa» que ara entonen els 90 bisbes titulars de les diòcesis espanyoles no ens retornarà cap propietat. Hem fet tard. No obstant això, i en honor a la veritat, cal recordar que va ser un regidor del PP (Pepe Segarra) l’únic que va defensar la titularitat pública del temple. La moció, això no obstant, va decaure i el ple de l’ajuntament, presidit per un comunista, mai va reclamar -tot i les proves publicades per Levante-EMV- allò que era del poble. Que no vaja per dit.