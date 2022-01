La UD Alzira se enfrenta a la difícil misión de ganar al equipo menos goleado

Espectacular tarde de fútbol, a la antigua usanza, con hasta siete partidos simultáneos a la clásica hora futbolera de las 5 de la tarde. Los ocho primeros clasificados del grupo 5 de Segunda RFEF van a enfrentarse entre ellos. En el caso de la UD Alzira, cuarta, se verá las caras con el CF La Nucia, segundo.

El partido será especial para Dani Ponz, ya que cumplirá 244 encuentros oficiales al frente de la UD y se convertirá en el entrenador que más veces ha dirigido al conjunto azulgrana. «Para mí es un honor pasar de esta manera a la historia de este histórico club que siempre ha estado presente en mí, antes como aficionado del Levante en aquellos enfrentamientos históricos y ahora, viviéndolo en primera persona», comentó el técnico del Grau.

Enfrente estará en el Camilo Cano -que no es olímpico ya que no ha albergado unos Juegos- el CF La Nucia. «El único equipo que ha sido verdaderamente superior a nosotros», reconoció Ponz. Aunque Alzira recuperó un punto con un golazo de falta directa de Beli en el añadido. «Es un equipazo – el menos goleado de toda la Segunda RFEF con ocho tantos- con defensa en bloque alto y bajo, con muchos recursos en juego y a balón parado», describió el entrenador de la UD. Los de la Marina arrancaron con una racha de seis victorias y tres empates que le encaramaron al liderato. Las derrotas contra el Murcia (1-2) y en Melilla (1-0) y el empate a cero ante el Águilas le descabalgaron pero volvió al cénit de la tabla al ganar 0-3 al Mancha Real y Marchamalo y 2-0 al Toledo. En las tres últimas jornadas ha empatado sin goles al Recreativo Granada y a uno en campo de Intercity y Mar Menor. El gol no está siendo su gran baluarte. Ha marcado 23 en 18 partidos, igual que el Alzira. El máximo goleador es Fofo, con 4 goles, mientras han logrado 3 Javi Martín, Borja Calvo y el central Moisés, «si bien tienen a Mariano que genera mucho peligro con sus acciones de las que se aprovechan sus compañeros», indicó. No tener un goleador fijo «es casi más peligroso porque los goles pueden llegar desde cualquier sitio», comentó Ponz.

César Ferrando solo tiene la baja del delantero Christian Martínez, que lo ha recuperado el club que lo cedió, el Lugo, para volverlo a ceder al líder del grupo 1, el Bergantiños. Tras los 15 goles logrados el año pasado en el Polvorín, de la Tercera gallega, en La Nucia solo ha marcado uno en ocho partidos en los que únicamente ha jugado 71 minutos. El técnico de Tavernes recupera, sin embargo, a tres futbolistas que no jugaron en San Javier por covid.

Traver se marcha del club

Por su parte, en la UD Alzira cunde la ilusión de verse más cerca de lo más alto de la tabla. Dani Ponz tendrá varias bajas. La última, la del extremo Traver, que ha salido del club para fichar por el Coria cacereño, tercer clasificado del grupo 4 de Segunda RFEF. El algemesinense solo ha dejado un golazo en Granada que dio la victoria y escasas gotas de su calidad. Él mismo lamentó en su comunicado de despedida «no haber podido ayudar más a causa de las lesiones». Además, Lado y Kaiser tampoco jugarán por sanción al completar el primer ciclo de tarjetas, así como Sesé por covid, del que se están recuperando Selfa y Beli. Ponz podría contar con estos para cubrir de manera natural a Lado y Sesé. También podría probar con Chema y Coscia en la delantera, como más rindió el argentino en el Zamora y ya se vio entendimiento entre ambos contra el Poli El Ejido.

Faltan cuatro días para que se cumplan nueve años desde la última victoria azulgrana en La Nucia: 1-3 con goles de Verdú, Gisbert y Pierrick. El árbitro será el madrileño Álvaro García Padilla.