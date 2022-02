Los regantes de Sueca alertan de que incluir agua depurada mermará su asignación

La inclusión de aguas regeneradas en la asignación que el borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar destina a la Comunidad de Regantes de Sueca reduce en la práctica el caudal aprovechable, según las alegaciones presentadas por la Acequia Real del Júcar, que alertan de que la depuradora de Sueca vierte las aguas regeneradas a la Fillola de les Sendroses que, a través de la Escorrentía de la Fillola dels Arbres, llegan a la Gola del Mareny de Barraquetes y desembocan en el mar.

«El hecho de que estas aguas se viertan en una acequia de la red de riegos de Sueca no significa que sean aprovechables para el riego y que puedan sustituir recursos superficiales del Júcar», alertan los regantes, mientras detallan que el particular entramado que opera en el riego del arrozal provoca que «estas aguas regeneradas no sean aprovechables para el riego».

El borrador del plan mantiene la asignación de 171 hectómetros al año a los regantes de Sueca, si bien de los 128 hm3 que corresponden a regadíos de verano, 1,4 deben tener ahora como origen la depuradora. «Introducir recursos en la zona media o baja no permite reducir la toma de agua en cabecera ya que la necesidad en la zona alta se mantiene», exponen las alegaciones.