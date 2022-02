"Berfull es un caso único y sería lamentable que desapareciera"

«Sería muy lamentable que Berfull desapareciera porque es un ejemplo único. Muchos pueblos de la Ribera tienen su origen en la concentración de pequeños poblados que se produjo a partir de las riadas del siglo XVIII. Se trata de una de las divisiones territoriales más habituales en el País Valenciano y, sobre todo, en esta comarca. La cantidad de poblados que ha desaparecido es increíble y Berfull es el único que queda».

La reflexión la realizó ayer el secretario del Consell Valencià de Cultura (CVC), Jesús Huguet, uno de los firmantes del informe en el que se apoyó este órgano asesor para alertar hace ya más de cinco años del grave deterioro que presentaba este poblado medieval ubicado en Rafelguaraf, que cuenta con la teórica protección de la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). El filólogo de Alberic solicitó un último esfuerzo para evitar la desaparición de Berfull.

Huguet considera que todos han podido hacer más para evitar el estado de degradación en que se encuentra este poblado amurallado, otra de las singularidades de Berfull. En primer lugar los propietarios, pero también la Administración. «Si cuando el Consell Valencià de Cultura realizó el primer informe sobre Berfull las instituciones valencianas, empezando por el ayuntamiento y acabando por la Generalitat, hubieran realizado alguna intervención simplemente de mantenimiento, no estaría así. Sabemos que mantener el patrimonio cuesta dinero, pero cada año que pase costará más dinero», alertó.

El secretario del CVC advirtió de que no es cierto que la Administración no pueda actuar por tratarse de una propiedad privada y recordó la fórmula que la propia Conselleria de Cultura utilizó en el Monasterio de Santa María de la Valldigna y que se está aplicando en muchas Comunidades Autónomas: «Empezó a invertir en la Valldigna cuando era todavía particular»,detalló Jesús Huguet, mientras comentaba que la Administración tiene la potestad de reclamar el dinero al titular para resarcirse de esa inversión y que en el caso de que este no lo devuelva, el dinero adelantado se contempla como parte del pago para que el bien se convierta en una propiedad pública.

«La ley obliga a los propietarios a mantener el bien en condiciones y corresponde al ayuntamiento, que es el que tiene la responsabilidad en materia urbanística, exigirlo. Si no lo hace el propietario y el ayuntamiento no tiene posibilidades, las instituciones pueden intervenir y exigir después al titular para resarcirse de los gastos», señaló Huguet, mientras recordaba que el Consell Valencià de Cultura ya se ha pronunciado «por activa y por pasiva» sobre la situación de Berfull.

Conservar estructuras

Huguet admitió que debido a los años de abandono que ha sufrido este conjunto amurallado en el que a lo largo de una única calle se distribuían 23 viviendas, una casa señorial y una iglesia, posiblemente ya no se pueda recuperar en su totalidad, pero defendió que sí se podrían mantener «algunas estructuras» como la fachada de la iglesia o el arco almenado de la entrada principal, que el ayuntamiento tapió en 2017 para evitar un posible desplome.

El integrante del Consell de Cultura, que visita con frecuencia este poblado de origen morisco próximo al núcleo urbano de Rafelguaraf, recuerda que antes de que se tapiara la entrada a Berfull se podía constatar que la fachada de la iglesia, aunque modesta, se mantenía «relativamente bien» y también la casa principal. Por otra parte, comentó que cuando el CVC trató de mediar hace unos años había hasta tres propietarios distintos y señaló que sólo con una declaración como Bien de Relevancia Local, ya tendrían la obligación de conservarlo.