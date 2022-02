Contrastes térmicos de casi 25 º C el mismo día en un enero sin apenas lluvias

El análisis climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) destaca como una de las características del mes de enero la gran diferencia habida entre los días, más cálidos de lo normal, y las noches, más frías de lo que establece el promedio de referencia, lo que en la Ribera se traduce en contrastes térmicos de hasta 24,7 º C, la diferencia entre la temperatura mínima y la máxima en un mismo día, según datos de la red de estaciones de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

Sucedió el domingo 30 de enero en la partida Mulata de Alzira, donde la medición del equipo la cooperativa agrícola recogió una mínima de -0,6 º C y una máxima de 24,1. Se trata del mayor amplitud térmica en una jornada en la que el viento de poniente disparó los termómetros en las horas centrales del día en muchos pueblos de la Ribera Alta y, de hecho, son varios los observatorios de la red de Avamet en los que este contraste supera los 24 grados.

Cotes registraba a mediodía la temperatura más alta con 25,3 º C en una jornada en la que el mercurio dejaba una mínima de 1 º C, lo que se traduce en una variación de 24,3 º C en apenas unas horas, y la misma diferencia se daba en Castelló, donde la mínima fue de - 0,4 y la máxima de 23,9 º C, y Montroi, donde de una temperatura de -0,9 º C de madrugada se pasó 23,4. L’Alcúdia marcó ese día la mínima más baja con -1,4 º C mientras que el mimso observatorio (Carriona) dejaba una máxima de 23,1, de lo que se deriva una amplitud térmica de 24,5 grados.

El informe de Aemet señala que el observatorio de Sumacàrcer ofrece la anomalía térmica mas acusada de la comarca ya que los 11,4 º C de media representan 0,5 º C más de lo que se considera normal en esta época del año. Además, los observatorios que controla Julio Pons en esta localidad ofrecen una variación de 20 º C tanto el sábado 29 de enero como el domingo 30, en este caso al pasar de una mínima de 5 º C a las siete de la mañana a los 25 que el termómetro registraba las 14 horas. Veinte grados de amplitud térmica en apenas siete horas por el viento de poniente, explica. Algunas mediciones realizadas en el término municipal, donde las temperaturas suelen ser más bajas que en el casco urbano, incluso apuntan a un contraste superior.

Por otra parte, los 41,4 l/m2 recogidos en el observatorio de Polinyà de Xúquer marcaron en enero el registro de lluvia más alto de toda la Comunitat Valenciana, según el avance climatológico de Aemet, que califica este primer mes del año como seco y térmicamente normal en base a la temperatura media. La escasez de lluvia generalizada también se dejó sentir en la Ribera y el observatorio de Sumacàrcer vuelve a dejar la anomalía más acusada entre las estaciones que conforman la red de agencia estatal en la comarca con un déficit de precipitaciones del 80 %.

Los escasos 12,3 l/m2 que señala el pluviómetro en el acumulado mensual quedan muy lejos de los 62 litros que el promedio del período 1981-2010 señala como referencia. Se trata del segundo mes consecutivo que en el observatorio de Sumacàrcer registra un déficit de precipitaciones del 80 % mientras que, a diferencia de otras localidades en las que algunos episodios de lluvias dejaron acumulados elevados, tampoco noviembre alcanzó registros normales por lo que a las precipitaciones respecta, al presentar una anomalía del - 49 %.

Carcaixent con un déficit de lluvia del 70 % y los observatorios de Montserrat y la Casella (Alzira), con un 62 %, son las otras estaciones que reflejan una mayor falta de lluvia en la Ribera. Las estaciones de la Casella y Alzira se estrenan en los informes de Aemet tras incorporarse a su red de estudio y, casualmente, los 31,4 l/m2 recogidos en enero en Alzira superan el registro de 27,4 litros dela Casella, donde las precipitaciones suelen ser bastante más abundantes.