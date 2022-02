Los vecinos y la policía frustan varios intentos de okupar otra casa en Alzira

La movilización de la asociación de vecinos del entorno del parque Pere Crespí de Alzira y las fuerzas de seguridad han evitado en los últimos días la ocupación de una vivienda no habitada en la calle Pere Esplugues, tras varios intentos en los que llegaron a romper el precinto instalado en un primer momento por la Policía Local. En la tarde de ayer se procedió a tapiar los accesos con la autorización de los dueños, indicaron desde el colectivo vecinal.

Fuentes de la asociación detallaron que el intento de ocupación de este inmueble empezó el lunes, cuando algunos residentes detectaron la presencia de unas personas que rondaban la vivienda y alertaron a la policía. No obstante, relatan los vecinos, las fuerzas de seguridad indicaron que mientras no se produjese la ocupación no podían hacer nada. Según señalan, estas personas entraron en la casa el martes por la mañana tras romper la cerradura, por lo que se alertó de nuevo a las fuerzas de seguridad, que pudieron evitar que se instalasen. Desalojaron la vivienda y la precintaron.

Los vecinos detallan que, esa misma tarde, estas personas rompieron el precinto policial y volvieron a entrar en la casa, por lo que se volvió a alertar a la policía para evitar que se consumara la ocupación. Se llamó a un cerrajero para que asegurara la puerta. Los vecinos expresan en este punto su malestar por el hecho de que la policía dejara solas a tres mujeres que se habían quedado vigilantes para evitar que volvieran a aparecer los «okupas» hasta el cambio de cerradura.

Seguidamente se hizo correr la voz entre los asociados para que acudieran a la calle Pere Esplugues mientras se aseguraba la entrada y un grupo de vecinos se concentraron ante la casa. Agentes de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía regresaron de nuevo para precintar la vivienda, que finalmente en la tarde de ayer fue tapiada para evitar intrusiones. La AA VV defiende que los vecinos mostraron su compromiso con mejorar la seguridad del barrio que, según indican, «no se tiene por parte de las autoridades».