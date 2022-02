Tala 48 hanegadas de caquis en dos años por falta de rentabilidad

Hijo de uno de los primeros agricultores que plantaron caquis en Carlet hace más de 25 años, Alberto G. ha continuado la tradición agrícola familiar a tiempo parcial, aunque la plaga del «cotonet» amenaza con marcar un punto de inflexión y no retorno. Vivió el origen de un nuevo cultivo virgen de plagas que, según recuerda, «era relativamente fácil y más o menos rentable». También el posterior «boom» que le valió al Persimon el calificativo de «oro rojo» por los elevados beneficios que generaba y, en esta última etapa, una alarmante falta de rentabilidad al hundirse los precios y multiplicarse los gastos, que ya le llevó el año pasado a arrancar varias parcelas con una superficie próxima a las 30 hanegadas. Ahora se dispone a descuajar otra de 18 hanegadas.

«Es una lástima porque es un campo relativamente joven que producía mucho, pero cuando entra el ‘cotonet’ no hay forma de quitártelo de encima», señala el propietario de estas parcelas, mientras detalla que esta plaga ha provocado que una producción anual de 80.000 kilos de caqui en este campo se haya reducido a la mitad, 40.000 kilos, a la espera del destrío que se realice en el proceso de confección para atender las condiciones de un mercado cada vez más exigente. «Llevo tres años perdiendo dinero o quedándome a tablas y eso sin contar mi trabajo. Ya no estoy dispuesto a seguir poniendo dinero de mi actividad profesional cada año en la agricultura», comenta.

Este agricultor a tiempo parcial expone que, una vez entra el «cotonet», poco a poco lo coloniza y por eso el año pasado empezó arrancando las parcelas más afectadas. «Si un año aparece, el siguiente tienes el doble y en los campos que arranqué este año hubiera sido una barbaridad», explica, al tiempo que lamenta que el agricultor se encuentra indefenso ante la plaga en la medida que se han prohibido los tratamientos que se habían mostrado más efectivos. «Hay productos muy caros que no hacen nada y otros más baratos que tampoco solucionan nada. Yo he ido alternando tratamientos para que la plaga no se habitúe a un mismo producto pero tampoco ha servido para nada», relata.

Alberto G. detalla que con una merma del 50 % en la producción por el «cotonet» no se pueden cubrir gastos, por lo que ha decidido arrancar este campo de 18 hanegadas mientras mantiene con incertidumbre otras 40 hanegadas de caqui que, de momento, no se han visto afectadas por la plaga. «Aunque todavía no conocemos las liquidaciones, por lo que se comenta, este año los precios van a ser un poco mejores que el año pasado, pero con la mitad de kilos el rendimiento va a ser inferior. Si se habla solo de precios puede ser engañoso, hay que hablar de euros por hanegada y así puedes saber si vas bien o mal», advierte.

Este agricultor repasa que un cultivo que en un principio no necesitaba ningún tratamiento ha visto como en pocos años se han multiplicado los costes por la necesidad de combatir primero el hongo, después la mosca negra y ahora el «cotonet». Este año ha tenido que realizar ocho tratamientos en la parcela que ha decidido arrancar. A todo eso se suman los bajos precios que percibe el agricultor en las últimas campañas.

«No hay alternativas»

De momento, no tiene previsto plantar nada en los campos arrancados porque considera que «no hay alternativas». «Lo único que se está pagando bien son variedades de cítricos con royalties, que valen mucho dinero y es casi como si volvieras a comprar el campo, pero criar un naranjo son cinco años y no tienes ninguna garantía de qué precios vas a tener. Es muy lamentable, el agricultor está muy desprotegido y políticamente no tenemos apoyo, un campo no es algo que puedas bajar la persiana un tiempo y después vuelves a abrir. Es un ser vivo y o lo cuidas y sigues o, si abandonas, lo tienes que cortar. Es muy triste porque dar el paso te cuesta mucho. A mi padre le he dado un disgusto al decirle que lo voy a arrancar», confiensa.

El goteo de campos arrancados en los últimos años continúa una campaña más, pero también hay agricultores que deciden no incurrir en el gasto que esto supone y, como señalan en el argot, simplemente optan por «cerrar el grito» y abandonar.