X. Forés pilotará una Ducati en el mundial de resistencia

El piloto de Llombai Xavi Forés disputará este año el Mundial de Resistencia a lomos de una Ducati. Tras una abrupta (e indeseada) ruptura con su equipo del campeonato británico de Superbike, Forés tendrá una oportunidad en una competición en la que ya ha demostrado ser más que solvente.

El ribereño se quedó sin plaza en un momento difícil. Casi que a última hora. En noviembre, un momento en el que la mayoría de escuadras tienen claro quien montará sus motos, BMW obvió a Forés, quien aseguró en su momento tener «un acuerdo verbal» con la escudería que no se cumpliría finalmente.

Aunque en la ronda británica se había quedado sin opciones, afortunadamente el ERC Ducati no dejó pasar la oportunidad de contar en sus filas con un experimentado piloto que ha rendido siempre a un nivel notable. Además, volverá a montar una marca que no le es ajena, ni mucho menos. Con la firma boloñesa ganó el Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) y demostró su calidad en el Mundial de Superbike, en el que cosechó varios podios.

A sus 36 años, todavía le queda mucha rueda que quemar y volver a montar una Ducati le motiva. «Ya he tenido algunos grandes éxitos con Ducati y creo que la Panigale V4R-EWC del ERC no solo puede conseguir podios y victorias, sino también pelear por el campeonato», comentó el piloto de Llombai. Compartirá experiencia con David Checa y ambos serán los únicos españoles en la compatición. No será su único compañero de equipo, ya que también estarán Lorenzo Zanetti y Mathieu Gines.