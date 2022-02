Sueca promueve una sana sexualidad entre los jóvenes

El Ayuntamiento de Sueca ofreció ayer en el colegio Nuestra Señora de Fátima un taller dirigido al alumnado de segundo de ESO denominado «Cuando la pornografía reemplaza a la educación sexual» con el objetivo de promover una relaciones más sanas.

Según explicaron los organizadores, uno de los medios más utilizados por los jóvenes para informarse sobre sexualidad es internet. Vivir en una sociedad tan tecnológica como la actual, hace inevitable que los adolescentes tengan un acceso ilimitado en la red, con las ventajas y desventajas que esto comporta: no saben que lo que están viendo es ficción; no se enseña el respeto ni la parte afectiva que debe haber en toda relación sexual; y, además, de la pornografía toman modelos de relación que no son ciertos.

Los objetivos que buscan estos talleres son: sensibilizar al alumnado sobre los ideales románticos; hacerle reflexionar para que entienda que la pornografía muestra un tipo de relación de sometimiento de la mujer hacia el hombre; y fomentar la autoestima y las habilidades sociales, saber decir sí y también no.

«Consideramos que era muy significativo tratar este concepto ya que, muchas veces, les puede llegar de forma distorsionada por el acceso que tienen a este tipo de contenidos a través de internet», comentó la edil de Igualdad, Gema Navarro.