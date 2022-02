El empleo se recupera

Ford Almussafes en vilo. La factoría ribereña encara cinco meses de angustia hasta el veredicto de Detroit. El preacuerdo alcanzado por los sindicatos en Colonia mantiene a la planta valenciana en la carrera con Saarlouis por fabricar los nuevos eléctricos, pero la resolución de la dirección mundial de la empresa no se espera hasta finales de junio. Ganar las adjudicaciones aseguraría 15 años de carga de trabajo, pero hasta 2025 la producción apunta a seguir bajando.

De investigadores e investigaciones. El hallazgo de un endemismo producto de una hibridación ancestral permite descubrir que hace siglos en el valle de la Murta se localizaba una especie vegetal no documentada en València de la que ahora se plantarán 300 ejemplares. Se trata de la «Ruscus x murtae». El técnico forestal José Luís Alemany detalla que se trata de un endemismo del norte de África. Destacar también que Marcos Latorre, profesor de la UPV natural de Albalat de la Ribera, lleva a cabo una investigación sobre el corazón bioartificial para trasplantes. Dirige un equipo que ha recibido 1,5 millones de euros, para desarrollar su proyecto. Su creación ayudaría a adultos que sufren insuficiencia cardíaca y a recién nacidos con defectos congénitos. Una buena noticia. El promotor inmobiliario logístico-industrial Panattoni ha adquirido una nueva parcela en el polígono de El Pla de Alzira para desarrollar un proyecto XXL. Ofrecerá superficies alquilables de 30.000 a 60.000 m2 en lo que la empresa considera «una de las zonas de mayor crecimiento de la península» por su proximidad y conexión con València.

Diario de la pandemia. Enero fue con diferencia el mes en el que más contagios se produjeron desde el inicio de la pandemia. El mes dejó 26.234 positivos en la comarca, dato similar a los casos registrados entre marzo de 2020 y julio de 2021, aunque la cifra de defunciones ha sido 23 veces menor: solo 17. La incidencia acumulada desciende ligeramente si bien se registra un fallecido más en la localidad de Benifaió. Al hilo de la noticia señalar que los sindicatos cifran el déficit de personal sanitario en 400 empleados. Los profesionales se concentran ante el hospital para reclamar que la comarca se equipare a las ratios de departamentos similares.De perros. Son cada vez menos los abandonados en las calles de nuestros pueblos y ciudades y cada vez son más las familias que adoptan. El servicio mancomunado de la Ribera Alta retiró el pasado año 239 mascotas, un 29 % menos que en 2020 y encuentra casas de acogida o nuevos dueños para el 81 % de los animales. Alzira es la ciudad con mayor volumen de animales recogidos y en la que más mascotas se devolvieron a los dueños. La mitad de los perros retirados en Algemesí y Turís encuentran una familia adoptiva y hasta el 81 % en Montroi.L’Alquerieta y la luz. El Ayuntamiento de Alzira pide a Iberdrola que garantice el suministro del barrio. Los vecinos confían en la mediación del consistorio ante los cortes provocados por enganches ilegales. Y es que cuando no afecta a un sector de la barriada afecta a otro. El pasado find e semana la luz se fue tres veces el mismo día.

Los datos del empleo. Enero registró la mejor cifra del paro que se anota en la comarca desde el año 2008. La Ribera cerraba el mes con 18.793 desempleados, lo que implica un descenso del 18,7% con respecto al mismo período de 2021. Desde la UGT se constata que la comarca consolida la recuperación del impacto laboral de la pandemia. Y es que los contratos caen con respecto al año pasado y se mantiene la tendencia: más para hombres y temporales.Climatología. El análisis climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología destacaba como una de las característica del pasado mes de enero la gran diferencia habida entre los días, más cálidos de lo normal, y las noches, más frías de lo que establece el promedio de referencia. Un observatorio de Alzira registró la máxima variación de temperaturas mientras que Sumacàrcer sumaba otro mes con un déficit de precipitaciones del 80 %. Jesús Huguet dixit. Y con más razón que un santo. El secretario del Consell Valencià de Cultura alerta sobre Berfull, en el término municipal de Rafelguaraf. En efecto, coincidimos con él, se trata de un caso único y sería lamentable que el poblado medieval desapareciera. La Administración y la propiedad tardan en actuar, la degradación va a más y hay que reclamar con fuerza un último esfuerzo. El patrimonio es cosa de todos.

Diario de la pandemia: La curva de contagios comienza a descender en la comarca pero la incidencia sigue muy alta. Los datos facilitados por la Conselleria de Salud Pública, que no incluyen los positivos de farmacias, dejan a varios municipios (Guadassuar, Catadau, Cullera, Almussafes y Benifaió) por encima de los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Algunas localidades de pequeño tamaño se alejan ya del riesgo alto, que persiste en los municipios más poblados.Breves en titulares. «El sexto cambio en 4 años va a dar la alcaldía de Guadassuar al PSPV. Rosa Almela cogerá el relevo de Salvador Montañana en el pleno del día 15», «El antiguo granero será en septiembre un nuevo Hogar de Jubilados en Sueca», «El Síndic admite la queja del PSPV de Favara por ocultar documentación. El secretario municipal alega que la ley de Protección de Datos impide entregar algunas copias», «El PP alerta a Antifraude del pago de trienios a un asesor de Compromís en Carlet» y «Cullera diseña un paseo marítimo más verde y con fachadas renovadas».

La ruina del campo. Un agricultor de Carlet ha arrancado en dos años 48 hanegadas de caquis ante la falta de rentabilidad. La plaga del «cotonet» disparaba los costes y ni siquiera los tratamientos evitaron que perdiera la mitad de la cosecha. Dice a este periódico que ya no está dispuestos a seguir invirtiendo en el campo. Y, por desgracia, no es el único que vive una situación como esta.Malabares económicos. Los que tiene que hacer el Ayuntamiento de l’Énova para hacer frente a una elevada deuda heredada y garantizar inversiones que mejoren la calidad de vida de sus vecinos. Para esto último, el ejecutivo se aferra a toda subvención posible. Su presupuesto anual, unos 800.000 euros, está por debajo de lo que debe, 1,3 millones. Por suerte, ha obtenido una prórroga que dilatará los pagos hasta 2042. Un alivio para las arcas.

SABIES QUE...?

Aproximadament per estes dates, fa vint-i-cin anys, el Congrés d’UPV de la Ribera Alta obria el camí per a la fusió orgànica i geogràfica de la comarca?. El Congrés, que havia elegit secretari general a Xavier Hervás, encetava un debat per tal de valorar la ideoneitat de la proposta. Un quart de segle després seguim on estavem.

També per estes dates fa un quart de segle, l’Ajuntament de Carcaixent acordava nomenar Fill Predilecte de la ciutat a Vicente Boquera Oliver?. El conegut magistrat, que havia mort l’agost de 1996, havia exercit una important activitat docent com a professor de Dret Civil d’Hisneda Pública en el centre de la UNED d’Albacete i havia sigut distingit amb la creu de primera classe de San Raimundo de Peñafort.

AMB NOM PROPI DAVID ALANDETE

El periodista David Alandete Ballester va nàixer a Algemesí l’any 1978. Es va llicenciar en Comunicació Audiovisual l’any 2000 per la Universitat de València amb el Premi Nacional de Final de Carrera. Compta amb un màster en Periodisme per l’Escola de Periodisme del diari El País/Universitat Autònoma i amb un altre en Relacions Internacionals per la Universitat George Washington. David compta amb una llarga experiència professional. Va ser becari a la redacció a Madrid de la cadena SER, posteriorment treballà com a reporter i presentador en la cadena Localia TV Madrid del grup PRISA cobrint els atacs terroristes de l’11 M de 2002 i, més tard, des de l’any 2007, per al periòdic El País exercint la corresponsalia del diari a Washington on treballà fins al 2012 en el Pentàgon, en el Departament d’Estat i en el Congrés. Entre gener de 2013 i maig de 2014 va ser corresponsal del diari a l’Orient Pròxim, cobrint el procés de pau entre israelians i palestins, el colp d’Estat en Egipte i la guerra civil en Siria des de Damasc. Va entrevistar, entre altres, a Simón Peres i a Bachar el Asad. Va ser director adjunt de El País. En l’actualitat treballa des d’Amèrica per a la secció d’Internacional del diari ABC. És autor, entre altres, de «Enterrando al soldado Manning» i «Los últimos extremistas mormones» i del llibre «Fake News: la nueva arma de destrucción masiva».