Ponz inscribe su nombre en la historia de la UD 10 años después de su debut

Dani Ponz Folch ya es historia de la UD Alzira. En realidad ya lo era porque ningún entrenador había clasificado al equipo azulgrana para jugar cuatro veces la promoción de ascenso a 2ª B, culminados con el ascenso a la nueva 2ª RFEF (Cerveró dirigió tres play-offs a 3ª y uno a 2ª B). Desde el domingo pasado lo es de lleno porque se convirtió en el entrenador que más partidos oficiales ha dirigido a la UD Alzira, 244, entre Liga, Copa Federación y Copa del Rey. Supera así a dos míticos del alzirismo, Pepe Cerveró y Paco Gil «Fresquet».

Ponz llegó a la UD Alzira la primera semana de agosto de 2012, días después de que fuese elegido presidente Javi Pérez y en solo tres semanas, con la ayuda de quien lo llevó al club, Miguel Carrasco, se conformó un equipo de gran calidad, con múltiples jugadores que no habían encontrado acomodo en 2ª B. El equipo fue líder hasta las últimas tres jornadas. Se quedó a dos puntos del Ilicitano y Novelda por las derrotas en Castelló y Utiel y el empate contra Gandia. En el play-off, tras superar a Portugalete y Badajoz, los múltiples fallos contra el Tropezón le condenaron a seguir en 3ª. Más cruel fue el fútbol la temporada siguiente. La plantilla se desmanteló y tiró mano de «aquellos jugadores que conocía de mi etapa en los juveniles del Torre y el Levante». Consiguió el primer subcampeonato a solo seis puntos del súper Eldense. Loja y Yeclano fueron los pasos previos en el play-off antes de ser eliminado por el San Roque de Lepe. Posiblemente el ascenso habría sido el principio del fin porque los problemas económicos acuciaban y de hecho dejó el club «sin tener otro al que ir» para que se formase un equipo con más mimbres. El presupuesto era de solo 45.000 €. El equipo se desangraba y acechaba el peligro del descenso. «Aunque no tenía nada que ganar, no podía seguir en casa mientras aficionados y directivos me pedían que volviese». El Alzira se salvó de un descenso a Preferente del que habría sido difícil salir «porque no teníamos la potencia económica de equipos como el Benigànim o Castellonense». En 2015 pidió dirigir la escuela «porque había que generar una base fuerte; con Juan Antonio Sanjuán creamos el femenino», el Cadete A retornó a Autonómica y el Juvenil A se mantuvo en Liga Nacional. En la 2016-17 logró otro subcampeonato de Liga en el que dispuso de «mejores efectivos que permitieron practicar buen fútbol». Con otra promoción a sus espaldas, contra la Penya Deportiva, marchó al Eldense donde no iba a tener apreturas económicas para fichar como volvería a tener en Alzira. El único error fue comunicarlo demasiado tarde, un 2 de julio. Sería Alzira donde se culminó su destitución como técnico zapatero. En su segunda etapa en el At. Saguntino también estuvo cuestionado y volvió al club del que es socio junto a su familia. El anhelado ascenso, casualmente en Elda, y tener al equipo en zona de play-off, no podían ser mejor regalo para el técnico del Grau, afincado en Sollana.

El Luis Suñer Picó acogerá esta tarde a las 17 h. el derbi azulgrana entre la UD Alzira y el CD Eldense, quinto contra sexto clasificado, solo separados por un punto. Los ribereños tratarán de mantener el puesto de play-off ante un equipo que está llamado a optar al ascenso sí o sí. Como los alziristas, también han variado su plantilla en el mercado de invierno. Han causado baja Sergio Ortuño, fichado por el Valladolid B, Juanje Argüez, Markel Etxeberría que ha ido al Sestao, Juan Antonio Sánchez al Ibiza y el ariete Manu Salinas que no ha cumplido las expectativas goleadoras con tres tantos después de los 50 que había logrado en tres temporadas. Por el contrario ha incorporado al extremo Ángel Sánchez, el lateral Andrada, un especialista a balón parado como Juanma Acebedo, el delantero del Ilicitano Nacho Ramón, el central internacional Sub19 ex del Real Madrid, Geovanni Barba y Víctor Segura, cedido por el Valladolid. El sevillano José Juan Romero no tiene bajas.

Por su parte, en el Alzira, Dani Ponz solo tiene la duda de Germán, por un golpe en la cadera que no le ha dejado completar todos los entrenamientos de la semana. Recupera, eso sí, a Mario Sesé tras superar la Covid.

D.Chordà. Alzira