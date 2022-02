La Ribera Alta, davant els reptes que imposa europa

El ple del Comitè de les Regions, que és l’òrgan consultiu de la UE on es proposen i debaten totes les polítiques d’àmbit local i regional, abordà la setmana passada l’estratègia a llarg termini per a les zones rurals a la UE, que garanteix la cohesió territorial per a continuar fent el projecte europeu més pròxim i dotar de més empoderament a l’administració local.

Ha estat un ple que he seguit molt de prop i no he deixat de pensar en tot moment amb la meua comarca, la Ribera Alta. És un territori amb una idiosincràsia especial on tenim uns recursos naturals molt xicotets però molt diversos, com l’assut d’Antella, el pantà de Tous, la Casella i la Murta a Alzira, una part de l’Albufera en Algemesí, unió de muntanyes meravelloses entre la Barraca d’Aigües Vives i Carcaixent o la Font Amarga que confina entre Castelló, Manuel i Senyera. Aquests paratges naturals tenen una riquesa natural enorme, que els converteix en el nostre pulmó. El turisme rural és un dels eixos principals presentats en el pla però a la nostra comarca és tot un repte perquè ens deixa enmig de les zones d’interior i la costa. És ací on hem de posar el focus per a potenciar el producte quilòmetre zero que ofereix el nostre camp i gastronomia per a fer de la Ribera Alta una destinació turística rural, esportiva i agrícola de qualitat.

En la Ribera Alta sempre ha predominat l’agricultura com a principal sector econòmic i on el minifundi ha donat molts beneficis i redistribució de riquesa fins fa uns 10 anys. Especialment la citricultura i el caqui com a producte d’origen de la nostra comarca, també en la zona del Marquesat la vinya i els fruiters com la prunera han donat molta feina i creixement a la nostra comarca. L’agricultura ve a representar al voltant d’un 20% de la gent que treballa i el major percentatge se l’emporta el sector serveis amb el 60% de persones treballadores. El 20% restant es reparteix entre el sector de la construcció, la indústria i altres diversos.

Les i els socialistes de la Ribera Alta portem molt temps treballant en solucions a nivell local per a reimpulsar i transformar el nostre principal sector, l’agricultura. Som conscients que els nous reptes de la globalització han portat a la nostra taronja a competir en el mercat amb la de tercers països com Sudàfrica o Egipte. El que tenim clar és que la qualitat de la nostra taronja la fa única i especial a tot el món. Aquesta setmana hem vist com gràcies al treball del President de la Generalitat, Ximo Puig, el Secretari Autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes, la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñeiro, els alcaldes, les alcaldesses i els i les regidories dels grups municipals socialistes, s’ha aconseguit la revisió en les condicions del tractament en fred per a tindre igualtat de condicions. Són notícies que ens reafirmen en el treball que es realitza i ens dona il·lusió per a continuar.

Alhora, posem el focus en nous horitzons que s’obren i són una finestra d’oportunitats per als nostres municipis com la digitalització que ens permetrà nous models d’ocupació. El sector agrícola i el serveis són les dues fortaleses productives i econòmiques de la nostra comarca, per tant proposem continuar aprofundint a posar facilitats als agricultors i comerç local per a establir el model del camp a la taula. A més, s’implementa la sostenibilitat i es fomenta el consum dels nostres productes de proximitat. Les i els socialistes de la Ribera Alta iniciarem una campanya poble a poble amb la ciutadania i el sector on anem a conscienciar de les fortaleses dels nostres ecosistemes locals en el teixit productiu.

Són temps de concrecions i respostes als nous reptes que deixa l’era post covid com l’ocupació, la salut mental, la millora de l’administració, l’economia de l’atenció de les cures i la connectivitat digital constitueix un factor clau per al desenvolupament de l’activitat econòmica, per a l’augment de la productivitat, l’impuls a la innovació i la vertebració territorial i social. En efecte, l’accés a les xarxes digitals resulta cada vegada més necessari per a poder accedir als serveis públics, per a poder desenvolupar una activitat econòmica, per a poder participar activament en la societat i les administracions locals i pimes, que tenen un paper clau per a millorar l’eficiència.

Els grans reptes, requereixen d’una bona coordinació i els 36 municipis de la Ribera Alta no ho podran fer sols, per tant, estem convençuts que les repostes als problemes globals, comencen per les accions locals i la vertebració supramunicipal és el camí per a continuar reforçant als municipis on hem de donar respostes immediates al canvi climàtic, la segregació social, la salut i el benestar, els serveis sostenibles i l’economia local que son els primers fronts dels Ajuntaments.