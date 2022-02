Carcaixent se llena de basura por comportamientos incívicos

La reiterada presencia de basura y residuos en algunas calles de Carcaixent indigna a los vecinos, que llevan meses denunciando esta situación a través de las redes sociales. El ayuntamiento apela a la concienciación ciudadana e indica que se trata de «una minoría que da mala imagen a todo el pueblo». Este es el panorama con el que Carcaixent convive día sí y día también, que irrita al vecindario que, por un lado, responsabiliza al consistorio y por otro, apunta al «incivismo».

El ayuntamiento es plenamente consciente de ello. Su alcalde, Paco Salom, habla de la «mala praxis» de algunos habitantes: «No se puede negar la realidad. No es una situación nueva. Hay quienes no cumplen con la ordenanza municipal», comenta a Levante-EMV. El consistorio trabaja para combatir estos comportamientos incívicos través de la actuación de la policía municipal : «La gente no lo sabe o no se lo cree. La policía local realiza partes a diario. Pero solo se pilla a una o dos personas », indica.

Salom señala al incivismo de unos y a la falta de concienciación de otros que «se creen que por pagar la tasa del reciclaje ya han cumplido y no separan los residuos», añade. El alcalde indica, además: «Siempre digo en la Mancomunitat que nos faltan instrumentos para llegar a concienciar a la gente. Tenemos un problema de comunicación con ellos», se lamenta.

Otra problemática se detecta en las zonas de contenedores fijos: «Están puestos para quienes no hayan tirado su basura cuando toca, o porque necesitan tirarla antes de lo marcado en la ordenanza», comenta Salom. La imagen que a diario muestran esas zonas, es desoladora: «Es un caos. Hay quien deja electrodomésticos por no ir al ecoparque e incluso algún comercio que, por ahorrarse gastos, improvisa y llega a descargar sacas que pesan decenas de kilos que al ayuntamiento le cuesta dinero retirar», reprocha el primer edil. «Crea mala imagen, daña a la calidad del servicio y la gente culpa al gestor», añade la primera autoridad local.

Hay quienes dejan las bolsas fuera de los cubos: «Yo una vez, antes de ser alcalde, llamé la atención a alguien reconocido en el pueblo, con estudios, por dejar las bolsas junto al contenedor y no dentro. Aún fui yo el malo», recuerda Salom que se queja, además, de no disponer de medios: «No tengo suficiente policía para estar vigilando permanentemente. Podría colocar cámaras en algún punto, pero no puedo crear un ‘gran hermano’ en el pueblo. Me siento un poco impotente», se lamenta.

Gente que tira la basura desde el balcón o la que recoge las heces de su perro en una bolsa y la deja en la calle. Todo ocurre, según Salom, por «falta de concienciación». «Tenemos educadores medioambientales en los colegios que sin duda mejorarán la concienciación de las familias. No veo una alternativa mejor que la reeducación. La otra es la punitiva, que es más triste», señala.

Este problema también afecta varios municipios de la comarca, entre ellos Alzira o Guadassuar, que ven cómo el incivismo de una pequeña parte de sus habitantes afecta a la imagen global del municipio: «Todos los alcaldes con los que hablo coincidimos en la misma problemática. Por unos pocos, pagan todos», concluye.