El primer accidente mortal abre el debate sobre el patinete en Alzira

El conductor de un patín eléctrico falleció en la madrugada del sábado en Alzira tras colisionar contra un vehículo que se encontraba estacionado a la entrada de la calle Alquenència, uno de los laterales del parque. El fuerte impacto que sufrió en la cabeza provocó que la muerte se produjera prácticamente en el acto. La víctima es un varón de 52 años que ha trabajado en varios establecimientos de hostelería de la ciudad, al que amigos y conocidos han recordado con cariño en las redes sociales tras lamentar este inesperado final. Se trata de la primera víctima mortal que se cobra en Alzira un accidente con un patinete desde que el «boom» de estos vehículos de movilidad personal multiplicó su presencia en las calles aunque, a la espera de lo que determine la investigación, la principal hipótesis apunta a que el conductor perdió el control y chocó contra uno de los turismos aparcados en diagonal a la derecha de la calle.

Con todo, la ausencia de testigos e incluso de marcas en la calzada dificultan por el momento que se establezca con certeza qué pudo ocurrir, aunque la investigación de este accidente mortal continúa abierta.

El accidente se produjo pasada la una de la madruga del sábado cuando el fallecido entró en la calle Alquenència con su patín y fue a impactar con uno de los turismos estacionados. Fuentes de la investigación apuntaron ayer como una posibilidad que dado que el suelo estaba algo mojado al haber chispeado esa noche, el patín resbalara con la pintura del paso de peatones y provocara que el conductor perdiera el control y se acabara golpeando contra un vehículo. La abolladura y otras marcas dan cuenta de la violencia del impacto.

Según confirmaron a Levante-EMV otras fuentes, la Policía Local recibió el aviso alrededor de la 1:10 horas de la madrugada del sábado. En él se especificaba que un varón se encontraba en el suelo, inconsciente, en la calle Alquenència, cerca de la rotonda con escultura de palmera que comunica ese vial con las calles Gandia y Gabriela Mistral.

Llegada de los sanitarios

La propia policía dio parte, a su vez, a los servicios sanitarios. Los agentes movilizados en el lugar del accidente se encontraron al hombre tendido en el suelo y confirmaron su estado de inconsciencia a causa, presumiblemente, del fuerte golpe que se había dado en la cabeza. Aunque intentaron comunicarse con él y reanimarle, no tuvieron éxito. A la llegada del SAMU, el personal sanitario tan solo pudo certificar la muerte del varón, de unos 52 años, que fue identificado por los propios policías.

Se desconoce si portaba o no casco. De igual modo que no se sabe si la fuerte colisión fue la que provocó la muerte o, previamente, sufrió un desvanecimiento que desencadenase la pérdida del control del vehículo y el posterior golpe contra uno de los turismos estacionados junto al parque.

Pese a estar rodeados de polémica, los patinetes eléctricos no se habían cobrado hasta la fecha ninguna víctima mortal en la comarca. Su uso ha crecido de forma exponencial en los últimos años sin que sobre ellos pesase una normativa concreta, que ya existe a nivel estatal, lo que se ha traducido en no pocos percances. Los vehículos de movilidad personal deberán contar con certificado de circulación, no podrán exceder los 25 km/h y deberán incluir, entre otras medidas de seguridad, un avisador acústico, dos frenos independientes, indicadores de velocidad, catadióptricos frontales, laterales y traseros, demás de luz de freno diferenciada. El uso del casco es obligatorio y, por supuesto, los patinetes eléctricos se rigen por las normas generales de tráfico.