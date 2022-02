El Alzira se aleja de los puestos de promoción tras su derrota ante el Eldense

Segunda derrota consecutiva de la UD Alzira contra otro de los favoritos de la liga que le saca de la zona de play-off de ascenso después de seis jornadas en ella. El partido contra el Eldense era una ocasión ideal para reengancharse con los cuatro primeros del grupo ya que habían empatado o perdido sus encuentros de la jornada.

El encuentro empezó con un Eldense que presionaba arriba la salida del balón y eran los zapateros los que ponían más a prueba al portero visitante, si bien con disparos lejanos sin peligro. Pasada la media hora, Ramis metió un balón entre los defensas a Pablo García, Paweł rechazó en primera instancia pero el propio Pablo, a la media vuelta, embocó entre palos su séptimo gol. Siguieron los blanquinegros buscando el segundo tanto de nuevo con disparos lejanos de Redru, Sabater y por último de Capó que Paweł detuvo con una palomita para la galería.

Para afrontar la segunda parte, Dani Ponz dio entrada a Agus Coscia para acompañar en la delantera a Chema Moreno. Volvió a ser el Eldense quien puso el peligro. No tanto con el disparo de Ángel Sánchez en el primer minuto y sí más en la siguiente jugada con el de Sabater. En el 4, Coscia dispuso de un primer remate que tapó Vallejo. Ponz añadió más efectivos al ataque: Beli por Francis y Carlos Pérez por Lado. Al cuarto de hora, Zarzo probó con un disparo lejano desde 30 metros que Vallejo detuvo en dos tiempos. Fue el prolegómeno del mejor periodo alzirista con un cabezazo de Kaiser cercano al poste tras centro de Estacio. Poco después, Coscia no acertó a rematar un pase atrás de Chema Moreno. El partido decayó. Los equipos no encontraban ni siquiera el área contraria. El técnico alzirista optó por el central Roan, no para jugar con defensa de tres sino para alinearlo como tercer delantero. A tres para la conclusión, Estacio puso un centro que se fue envenenando y que Guille Vallejo sacó desde la escuadra. Con el tiempo cumplido, Juanma Acebedo asistió a Ángel Sánchez para que marcara el gol que corroboraba la victoria y retorna al equipo alicantino a la zona de promoción de ascenso por segunda vez en la temporada.