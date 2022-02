La agricultura toca fondo

Creo que no me equivoco al afirmar que esta campaña agrícola es la peor de la historia reciente. En mis 40 años de relación con el sector nunca han concurrido circunstancias tan adversas como en la actual. La Navelina ha tocado fondo recolectándose a 6 céntimos de euro el kilo, es decir, 0,76 euros la arroba (12,78 kilos), pero cuando acaban de recolectar un campo, pese al precio tan bajo, en el suelo hay buena parte de la fruta. La Lane Late no parece que lleve mejor camino que la Navelina.

En cuanto al caqui, la campaña no ha sido mejor. Una gran parte de los agricultores que han conseguido venderlos y que los recolecten, no han pasado de 25 céntimos de euro el kilo, pero en el momento de la recolección, han visto como entre el 25%, y en algunos casos hasta el 50% de la fruta, era arrojada al suelo para llevarse al almacén, únicamente los frutos de primera calidad. Sean cuales sean los motivos por los que se ha producido este desastre (cotonet, mosca blanca, negrilla…), entrada masiva de naranjas de Sudáfrica en verano, que cuando llega octubre todavía abarrotan las cámaras españolas y europeas; competencia con Egipto a precios irrisorios, etc. Lo cierto es que los agricultores de Alzira que yo conozco, están arruinados, y lo que es peor, desmoralizados hasta el extremo de plantearse abandonar, porque se encuentran solos y sin que nadie les despeje las dudas que tienen para poder afrontar la próxima campaña. ¿Podrá conseguir que el cotonet no estropee la cosecha de caquis? ¿Podrá conseguir que la negrilla, que desarrolla la mosca blanca, no acabe estropeando la cosecha de caquis y la de naranjas? Nadie le asegura que lo pueda conseguir por mucho que lo intente, y si lo consigue, habrá realizado 5 ó 6 tratamientos, tendrá que barrer el suelo de su campo de caquis, quemando todos los residuos de hojas para dejarlo totalmente limpio. ¿Y qué conseguirá? pues que posiblemente el precio de su producto este de nuevo muy por debajo de los costes de producción, y que cuando recolecten, lo que consideren ‘destrío’ se quede en el campo, con lo cual, con suerte, le recolectarán el 60% de la cosecha, y al que le cojan el 100%, en la liquidación le descontarán el 25 ó el 30% de ‘destrío y pequeño’. Esta coyuntura me llena de amargura porque el medio de vida de nuestros mayores, gracias al cual muchos hijos y nietos suyos han podido ser psicólogos, enólogos, profesores, médicos, abogados, ingenieros, maestros, etc., está a punto de desaparecer. Hace mucho tiempo que no confío en los políticos y en este caso me reafirmo más en mi desconfianza. La ley de la Cadena Alimentaria de 2013, modificada por la Ley 16/2021 de 14 de diciembre, en su artículo 9- c, especifica claramente que el precio percibido por un productor primario (agricultor en nuestro caso) deberá ser en todo caso superior al coste efectivo de producción y enumera todos los gastos que intervienen en dicho coste, incluyendo hasta los intereses de los préstamos, que el productor tenga para finalizar su producción. ¡Qué broma y tomadura de pelo para todo el sector! Esta ley, que se aprobó en el Congreso de los Diputados, y que el ministro presentó como la garantía de que ya se había acabado la venta a pérdidas, no sirve para nada. El ministro de Agricultura ni está ni se le espera, y por supuesto que el ministro de Consumo tampoco. La conselleria aducirá que no tiene competencias y mientras tanto, lo que se compra en el campo a 6 céntimos el kilo, se ha vendido, en cualquier supermercado español, a 1,5 euros el kilo. Pero lo que más me duele, es que ni siquiera el representante de todos los agricultores de Alzira, el Regidor d’Agricultura i Medi Ambient, haya convocado un Consell Munipal Agrari, y que en el orden del día no haya ningún punto que haga referencia a la crisis actual. Por eso, y además por el aumento de los costes de producción (punto que merece otro tema aparte), cada vez estoy más convencido de que la agricultura está a punto de tocar fondo y desaparecer. Y cuando esto ocurra y esté todo abandonado, ¿quién se ocupará de conservar el medio ambiente?