El Maristas Algemesí se reencuentra con la victoria gracias a una sólida defensa

Triunfo balsámico el conseguido por el Maristas Algemesí en la decimoséptima jornada de la Primera División Estatal masculina de balonmano. El conjunto ‘groguet’ firmó un partido prácticamente impecable en defensa ante el filial del Fertiberia Puerto Sagunto, al que se impuso por un cómodo 33 a 16.

Los de Vicent Nogués necesitaban una victoria. Todavía no habían ganado este año, por lo que era un objetivo prioritario. Aunque su rival no pasa por su mejor momento (con esta ha encadenado ya cuatro derrotas seguidas), el Fertiberia «B» ya ganó en el partido de ida, como local, a los ‘groguets’. Además, lucha por evitar el descenso, por lo que no cabía un exceso de confianza.

Dicho y hecho. Los ribereños salieron muy enfuchados al partido y endosaron en los primeros cinco minutos un 4-1 a su rival del que no se recuperaron. Aunque lo intentaron, el Maristas Algemesí amplió su renta hasta el 7-3, momento en el que se decidió el partido. Apenas pasaban diez minutos, cuando el filial del Puerto de Sagunto se quedó en blanco. Esos tres goles anotados en diez minutos fueron los mismos que marcaba el electrónico cuando se llegó al descanso. En un ejercicio impecable a nivel defensivo del equipo ‘groguet’, la diferencia aumentó progresivamente con el paso del tiempo. A los veinte minutos de juego, se vivió un amplio periodo en el que ni uno ni otro equipo anotaron, pero finalmente ambos fueron a los vestuarios con tdo prácticamente decidido: 17-3.

El Fertiberia «B» salió mejor en la segunda parte, pero el cuadro marista no solo administró bien su renta sino que incluso la aumentó en una demostración de concentración y constancia. De ese modo, los ribereños alcanzaron el definitivo 33-16. En el aspecto anotador, Marc Adam, con siete goles, y Miguel Bueno, con 6, fueron los jugadores ‘groguet’s que tuvieron mayor acierto de cara a portería.

Visita a Murcia para recuperar sensaciones

No está siendo una temporada sencilla para el Maristas Algemesí, al que le ha costado hallarel camino hacia la regularidad. Alejado de los puestos de cabeza, es sexto tras adelantar en la tabla al Cartagena, necesita una racha positiva que le permita acercarse a los primeros puestos o, en su defecto, alejarse de la zona media de la tabla. El siguiente paso será enfrentarse, como visitante, al UCAM Murcia, uno de los dos colistas de la categoría. Los murcianos solo han sumado ocho puntos, correspondientes a cuatro triunfos. Un duelo importante para recuperar las mejores sensaciones.