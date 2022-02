A oscuras durante un año

Las luces de los vehículos que circulan por la CV-50 son las únicas que desde hace prácticamente un año iluminan la acera que conecta el núcleo urbano de la Barraca d’Aigües Vives con los chalés del Rincón de Matamoros y la Colonia Santa Marina, un tramo de algo más de 500 metros que cada tarde se queda a oscuras desde hace meses ya que las farolas no funcionan. Algunos vecinos han expresado su malestar a Levante-EMV por una situación que consideran «peligrosa» para los peatones que transitan por este paseo ya que no solo tienen que caminar a oscuras sino que el contraste agrava el deslumbramiento que provocan las luces de los vehículos en una acera, además, «de bordillo muy alto».

«Tanto en el Rincón de Matamoros como en Santa Marina hay gente que vive todo el año, la falta de alumbrado es un peligro ya que los coches deslumbran y puede provocar que alguna persona mayor se caiga. Hubo una época durante la crisis que el ayuntamiento apagaba las luces de ese tramo a determinadas horas por una cuestión de ahorro, pero no tiene sentido que llevemos tanto tiempo sin luz», expresó un residente.

Fuentes municipales explicaron que una tormenta que tuvo lugar a mediados del año pasado fundió parte del cuadro eléctrico y quemó todas las luminarias, que hay que sustituir, un trabajo que obligará a cortar la carretera CV-50, para lo que se requiere la autorización de la Conselleria de Obras Públicas y Movilidad, que es la titular. Las mismas fuentes detallaron que hasta que no se ha conseguido la autorización no tenía sentido encargar el material necesario para reemplazar las luminarias de todas las farolas y que, debido a la pandemia, se está produciendo un gran retraso en la recepción de este material que ya está encargado.

Problemas desde el primer día

La conselleria es la titular de la de la CV-50, aunque corresponde al Ayuntamiento de la Barraca el mantenimiento del alumbrado instalado en este tramo peatonal y que, según explicó la alcaldesa de la Entidad Local Menor, Verónica Almunia, ha causado problemas prácticamente desde el primer día. «Desde que soy alcaldesa cada vez que ha habido alguna tormenta esas luces se apagaban y yo personalmente iba con la llave al transformador para encenderlo, aunque al final se han apagado y no se pueden encender, estamos buscando soluciones», explicó Almunia, que incidió en que en 2021 no se pudo hacer por un problema en el suministro de materiales y que se pretende contemplar la reparación en los presupuestos de 2022.

Un dispositivo para prevenir los apagones tras cada tormenta

La singular orografía del valle d’Aigües Vives provoca que, según explican fuentes municipales, las tormentas tengan tradicionalmente una especial incidencia en la Barraca. Los rayos han provocado sucesivos problemas en el alumbrado público de la CV-50 y los técnicos municipales también pretenden instalar un dispositivo de protección en el cuadro eléctrico para prevenir que en caso de tormenta o la caída de rayos se repitan estos apagones. No obstante, junto a los problemas generados en la instalación, se da la circunstancias de que una rama de un árbol también impactó y rompió una de las farolas. «El dueño no la quita y la conselleria dice que como está en una propiedad privada no puede entrar», explicó la alcaldesa, que señaló que se trata de un problema añadido en este tramo de alumbrado.