Rafa Gisbert busca «integrar y coser» el PSPV en la Ribera Baixa

La candidatura de Rafa Gisbert para liderar el PSPV-PSOE de la Ribera Baixa, presentada ya oficialmente, apuesta por un eslogan integrador: ‘Unim Ribera Baixa’. El portavoz municipal y secretario general de la agrupación de Favara, arropado por alcaldes y concejales de la comarca, ha planteado un proyecto de unidad para «coser» la comarca.

«Esto va de defender un proyecto socialista fuerte que sea capaz de trabajar para recuperar alcaldías allá donde no gobernamos y convertir de nuevo al partido en la voz de los intereses de la Ribera Baixa», ha señalado. Buscará la integración de todas las familias socialistas para que «la comarca más pequeña en tamaño geográfico del País Valenciano, aunque numerosa en militancia, sea la más fuerte y unida del socialismo porque la ciudadanía merece un partido reivindicativo que vertebre la Ribera Baixa sin enfrentamientos ni disputas partidistas estériles». Asimismo, reclama un proyecto «ganador» que sirva para dar continuidad a los liderados por Pedro Sánchez, Ximo Puig y Carlos Fernández Bielsa.

Reivindicativos

Gisbert sostiene que históricamente el PSPV ha sido el único partido capaz de hacer realidad las grandes reivindicaciones de la Ribera Baixa, como por ejemplo la finalización de la A-38. «Hemos sido la voz de la gente de esta comarca y con nuestras políticas hemos contribuido a mejorar la vida de las personas. No he oído ni una sola vez al PP reivindicar nada para esta comarca, ni he visto a los que van repartiendo carnets de valencianistas negociar en los presupuestos generales del Estado ni una sola partida para mejorar la Ribera Baixa. En cambio, sí he visto a alcaldes socialistas plantarle cara a ministros del Gobierno de España para exigirles inversiones que luego llegaron», ha expresado.

En ese sentido, Gisbert ha dicho que la voz del PSPV debe «volver a despertar» para defender con firmeza los grandes retos que la Ribera Baixa debe afrontar en las próximas décadas. «Hay que hablar más de eso y menos de nosotros», ha sentenciado.

«Mejor financiación»

También reivindica el trabajo del PSOE en el gobierno de España, el Consell, la Diputación y los ayuntamientos. «Estamos mejorando la vida de los trabajadores. La economía empieza a ir como un tiro, los derechos sociales están blindados y la corrupción es ya un mal recuerdo del pasado. Este es un país cada vez más verde, feminista e igualitario. Pero debemos seguir exigiendo una mejor financiación para el País Valenciano para tener servicios públicos sostenibles y que las inversiones por habitante sean más justas. En eso voy a estar si soy elegido secretario general».