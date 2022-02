El PP cuestiona la política de juventud de Carcaixent y pide sacarla del «abandono»

El Partido Popular de Carcaixent cuestionó ayer la política juvenil del ejecutivo local hasta el punto de que aseguró que dicho sector «es uno de los más olvidados y que más sufre la indiferencia de quien gobierna».

Los populares consideraron insufientes las ofertas que lanza el consistorio en estos momentos. Al respecto, señalaron que «la única» alternativa que se encuentran los jóvenes para no estar en la calle es ir al Casal Jove, a las instalaciones deportivas o a la biblioteca. «Unos servicios que han ido a menos en los últimos años», apostillaron.

La formación conservadora calificó de «recorte en cultura» al cambio de horario en la biblioteca, «que desde que gobierna Compromís ya no abre los sábados y entre semana cierra a las ocho en vez de las nueve». No obstante, consideró «más grave» lo ocurrido con el Casal Jove. «Pensábamos que era una necesidad urgente, pero tres años después vemos que ha sido uno de los mayores fiascos que se han encontrado nuestros jóvenes», aseguró la portavoz del grupo municipal popular, Carolina Almiñana. Al respecto, sostuvo que no se «adapta a las horas de ocio de los jóvenes, ya que cierra sábados y domingos, cuando más tiempo tienen».