El alcalde pide inversión para que Cullera deje de ser el «vertedero del Xúquer»

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, compareció ayer en el parlamento valenciano para exigir una respuesta «seria e inmediata» que acabe con una situación que ha calificado de «inexplicable y gravosa injusticia». La máxima autoridad local cifró en más de un millón de euros los costes para las arcas municipales de la reparación de los daños causados por las sucesivas DANAS que a lo largo de los seis últimos años han azotado el territorio valenciano.

«Los barrancos, afluentes o cuencas, el mantenimiento de las cuales no haya sido debidamente previsto, acabarán en nuestras playas en un inmenso vertedero de residuos de toda clase, la gestión de los cuales sufraga el único municipio y Administración que no los habrá generado: Cullera», denunció Mayor. También incidió en el daño no solo ambiental que causa a los más de 15 kilómetros de la costa cullerense, sino también en el perjuicio que estas situaciones causan en el turismo.

Mayor puso el acento en la regresión que padecen las playas del sur, como el Brosquil, donde en los últimos diez años se ha perdido todo el cordón dunar y tierras que eran campos de cultivo. En ese sentido, reclamó «un impulso todavía más urgente para la ejecución de las obras previstas para la recuperación y defensa de nuestro litoral sur. Es urgente, afecta a casas y cultivos, vidas de hombres y mujeres que tienen nombres y apellidos y viven en el Dosel, el Marenyet o en el Brosquil de Cullera».

Finalmente, reflexionó que «cada DANA, cada nuevo temporal ya no se puede considerar una catástrofe imprevista a la que destinar recursos extraordinarios extraídos de un fondo de contingencia. El cambio climático es un hecho, no son hechos extraordinarios», remarcó en las Corts. Por ese motivo, agregó finalmente el alcalde, «se ha de valorar y estudiar la necesidad de proveerse de líneas presupuestarias específicas en lo que respecta a la retirada, gestión y limpieza de las áreas del litoral limítrofes a la desembocadura de ríos y barrancos».