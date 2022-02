La crisi de la taronja

La crisi de preu de la taronja als llauradors, que aleshores, cal puntualitzar necessàriament, donat que la majoria d’ells són a la vegada cooperativistes, i treballadors fixes-discontinus del sector privat i cooperatiu.

A la Comarca de la Ribera treballen directament més 10.000 collidors en la temporada, i des de fa anys s’està perdent preu i milers de jornades de treball a més de les cotitzacions a la Seguretat Social que donen dret a la prestació per desocupació als treballadors i les treballadores del sector agrari.

Venim advertint des de Comissions Obreres que de no corregir-se aquesta situació entrarem en una crisi social i econòmica sense cap remei, que pot afectar greument a la Comarca. No pot valdre un quilo de taronges el mateix que una borsa de plàstic.

Vegem que els magatzems van ampliant-se i fusionant-se per abaratir costos, però a costa de portar la taronja del Marroc, Sudafricana, Argentina, etc., sabent de sobra que no té la qualitat que té la taronja valenciana i ademes això fa que els llauradors estiguen arrancant els arbres, tarongers i kakis

Sabem molt bé quins són els interessos mercantilistes que estan tirant per terra el preu de la taronja, però, nosaltres tenim clar la defensa dels milers de llocs de treball que comencen a estar en perill, i tanmateix defensem l’aportació del sector citrícola al medi ambient i a la sostenibilitat de les zones rurals.

El sector aporta hui per hui una economia complementaria molt important al voltant dels pobles de la Ribera, sobretot a moltes xicotetes empreses de serveis.

Les institucions Publiques, però, també les privades haurien de començar a dir ja hi ha prou.