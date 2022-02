El patín no es un juguete

Lunes deportivo. Fútbol. 2ª RFEF. La UD Alzira caía derrotada en el Suñer Picó por 0-2. El Eldense hizo su partido aunque, posiblemente, el empate hubiera sido el resultado más justo. Los azulgrana descienden una posición en la tabla tras verse superados por el mismo equipo alicantino y, de finalizar ahora mismo la liga, no jugarían el play off.Obituario. A los 91 años de edad nos dejaba el profesor José Luis Espinosa Iborra. Fue catedrático de Tecnología y director del Instituto Rey Don Jaime de Alzira. Estaba en posesión de la Cruz de Alfonso X el Sabio. La capital de la Ribera le reconoció sus méritos para con la ciudad otorgándole en su momento su Insignia de Oro. Descanse en paz.El Congreso del PSPV y la Ribera. La alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues, se convertía en la nueva presidenta provincial del partido. La política ribereña parece ganar peso. El tiempo lo confirmará. Mientras tanto el hasta ahora secretario de organización, Carles Arques, ha decidido optar a la secretaría general que queda vacante, puesto que podría disputarle el alcalde de Alcàntera, Julio García. La concejala alzireña, Gemma Alós, sale reforzada tras entrar en la nueva ejecutiva.

Ojo con el patinete. El primer accidente mortal abre el debate sobre el artilugio eléctrico tan de moda últimamente en nuestros pueblos y ciudades. Un conductor de uno de ellos, de 52 años, chocó en la madrugada del sábado contra un vehículo estacionado junto al parque de l’Alquenència. No hubo testigos del hecho. Los agentes de policía le encontraron con un golpe en la cabeza pero no consiguieron reanimarle. La investigación que se lleva a cabo revelará finalmente la causa de la defunción. A vueltas con el caqui. Los productores de la comarca buscan abrir mercado en diferentes países. La campaña de promoción internacional con el apoyo del ICEX, entidad adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, se centrará en Canadá y Brasil, países a los que ya se exporta la fruta, y a Reino Unido.Algemesí a la vanguardia. Un grupo de emprendedores de la localidad impulsa un mercado sin envases. El proyecto, bautizado como «El Rebost» desarrollará planes de compensación de emisiones para conseguir un espacio comercial con productos de proximidad e impacto ambiental «nulo». De momento se buscan inversiones a través del micromecenazgo para alcanzar una meta fijada en algo más de 4.000 euros.

Diario de la pandemia. Cinco muertos justo cuando cae 400 puntos la incidencia Covid. La comarca registra 2.000 positivos en 4 días, la cifra más baja desde finales de diciembre. Ya se han contabilizado 27 fallecidos en lo que va de año pese a la menor gravedad de la sexta ola. El ritmo de contagios decae en los últimos días salvo en tres localidades (Benicull, Benimuslem y Polinyà) donde se han producido repuntes. Y en clave sanitaria señalar que tanto el CSIF como la UGT alertan del colapso del servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera al contabilizarse 29 pacientes sin cama. La congestión se debe al cierre de la zona de respiratorios. Desde la gerencia se admite un aumento de patologías invernales.Un archivo que se podrá consultar desde cualquier lugar. La Real Acequia de Carcaixent inicia, tras el catálogo de los documentos de su archivo realizado por Mari Carmen Garrigues, la digitalización de sus fondos. Los documentos se incorporarán al Sistema Archivístico Valenciano en Red (SAVEX). El legajo más antiguo corresponde a un privilegio del año 1654 por el cual el rey Felipe IV autorizó a los labradores de la localidad a utilizar las aguas del Xúquer para regar sus campos.Un artículo de opinión que mueve a la reflexión. Me refiero al que publicaba el periódico del Ingeniero Técnico Agrícola, Fernando Piera Ferrero. Trataba sobre la situación que viven los agricultores naranjeros y de la nefasta gestión que llevan a cabo unos políticos incompetentes al frente de los ministerios de Agricultura y Comercio. La voz de Fernando, autorizadísima, pone los puntos sobre las íes. Se aprueban leyes que no se cumplen y mientras el campo y los agricultores agonizan.

Creación de empresas en la comarca. La Ribera sumó 170 empresas más en 2021 pese a la pandemia. El número de sociedades mercantiles creció con fuerza durante el primer tramo del año y se desplomó en el segundo. Son 7.820 las firmas comerciales registradas, hecho que supone situarse en volúmenes previos a la Covid. Las constructoras y empresas de reformas concentran el mayor incremento al crecer un 10% en doce meses. Las empresas agrícolas, sin embargo, se desploman a niveles del año 2012.Socialistas a la greña. El secretario general del PSPV de la Ribera Baixa, Salva Martínez, deplora que los hombres del alcalde de Cullera, Jordi Mayor, no hayan asistido a ninguna reunión o sesión de trabajo durante los últimos cuatro años. Martínez declaraba al diario: «Mayor ha hecho todo por dinamitar la ejecutiva comarcal». Lo cierto es que de cara a la elección del nuevo secretario en la Ribera Baixa, Rafa Gisbert, que busca «integrar y coser», liderará la candidatura que promueve el alcalde de Cullera, mientras que Ferran Sebastià, de Sollana, liderará la lista oficial que auspicia la actual ejecutiva. ¿Habrá revancha?. Y mientras en la Ribera Alta nueve alcaldes arropan a Carles Arques mientras que Julio García se presenta junto con la alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano.

Alberic en defensa de su patrimonio. El Ayuntamiento que preside Toño Carratalá ha puesto en manos del prestigioso arquitecto Salvador Vila, conservador del monasterio de Santa María de la Valldigna, el nuevo intento de restaurar el antiguo convento capuchino de Nuestra Señora de los Ángeles. Las obras, paralizadas en 2007 tras una denuncia de la fiscalía, nunca se han retomado y ahora se anuncia un nuevo proyecto.Breves en titulares. «La línea de metro que atraviesa la Ribera recupera viajeros», «El Instituto Geográfico refuerza la vigilancia tras los repetidos seísmos», «Las dos candidaturas del PSPV en la Ribera Baixa exploran la unidad. La dirección del PSPV reclama rebajar la tensión» y «Las farolas del tramo de la CV-50 situado entre las urbanizaciones y la Barraca llevan meses averiadas».

La crisis del caqui. El diario da cuenta de la decisión de un agricultor de Alberic de triturar un campo de nueve hanegadas de caqui tras perder dinero por tercer año consecutivo: «No puedes trabajar para arruinarte». Toda la razón.Diario de la pandemia. Siete muertos más ensombrecen la caída generalizada de contagios.

Hemeroteca

Per estes dates fa vint-i-cinc anys, el PSOE acusava al portaveu comarcal del PP de «comprar el vot» de l’alcalde de Càrcer? José Antonio Juanes dimitia i facilitava l’arribada a l’alcaldia d’Aurelio Hernández. Els mètodes, segons els socialistes, recordaven el que havia succeit a Benidorm amb la compra de la regidora trànsfuga de Benidorm que havia permés que Eduarzo Zaplana aconseguira l’alcaldia.

També per estes dates, fa un quart de segle, PVN, UV i PP presentaven una moció de censura contra Vicent Escrivà, alcalde socialista d’Almussafes. Josep Chaqués, que anava a substituir-lo, declarava: «La censura no es una victoria de nadie, es una necesidad para Almussafes». El nou govern anunciava que anava a encarregar una auditoria de l’última etapa d’Escrivà al front del consistori.

AMB NOM PROPI MARÍA JOSÉ RIDAURA

La professora María José Ridaura Martínez, llicenciada en Dret per la Universitat de València i doctora en Dret Constitucional des de l’any 1988, va nàixer a Sollana l’any 1960. És professora titular de Dret Constitucional a la UV i s’ha format com a investigadora a l’Instituto Giuridico Antonio Ciocu de Bolònia, al Parlament Europeu, a l’European University Institute, així com al Dipartamento di Dirtto Pubblico Andrea Orsi Bataglini della Universitá de Firenze i al Consiglio Regionale della Regione Toscana, Universitat de Trento.

Maria José ha participat en diferents projectes d’investigació del Pla Nacional d’I+D+I, sent responsable del Projecte sobre Discriminació versus Diferenciació, d’àmbit autonòmic, així com del Projecte del Pla Nacional sobre Representació Política i Parlamentarisme multinivell.

La seua activitat investigadora s’ha difós amb la publicació de gran quantitat d’articles en revistes especialitzades amb alt índex d’impacte. És autora, entre altres, dels llibres «Relaciones Intergubernamentales Estado-Comunidades Autónomas» (2009) i de «Leyes básicas de la Comunidad Valenciana» (2011).

María José Ridaura ha ha impartit cursos i màsters a la Universitat Ramon Llull de Barcelona, a la Corte Constitucional d’Ecuador i a la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz (Bolívia), entre altres.