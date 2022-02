La salud mental enferma

Las enfermedades mentales no afectan a todo el mundo de la misma manera. Algunos individuos son más propensos a ellas que otros. «Hay un determinado porcentaje de personas que son más vulnerables a entrar en una depresión, especialmente aquellas con baja tolerancia a los cambios o la incertidumbre, que se ven desbordadas cuando la situación del cambio se alarga en el tiempo, como ocurre con las restricciones en la pandemia», indica Daniel Santiago. Sara Fuertes, a su vez, añade: «Yo trabajo también en una asociación de personas con Alzheimer y su situación se ha visto especialmente agravada debido a la pandemia. Estas personas se han quedado con la familia, quienes también lo han pasado peor. Los familiares que se han quedado durante el confinamiento al cuidado del enfermo al cien por cien, han perdido una vía de escape que tenían como son las relaciones sociales. Y, claro, si ellos no están emocionalmente bien, no son capaces de cuidar a otro, especialmente a enfermos de Alzheimer u otras demencias», especifica.

En cualquiera de los casos, las preocupaciones y la ansiedad sobre Covid-19 pueden ser abrumadoras. Sentimientos de estrés, ansiedad, miedo, tristeza y soledad son solo algunas de las patologías que indican la existencia de una enfermedad mental que necesita ser tratada. Por todo ello, es importante aprender estrategias y buscar atención profesional para afrontar esas situaciones en beneficio de una salud integral. El confinamiento. El giro de 180 grados que el coronavirus ha generado a la vida de muchas personas. La incertidumbre que aún existe respecto al fin de la pandemia. El regreso a una normalidad algo descafeinada. No saber cuándo será completamente seguro dar un beso a un ser querido. La Covid no solo ha afectado al sistema respiratorio de los vecinos de la comarca. También ha generado (o agravado) problemas de salud mental. El incremento del número de pacientes que acuden a una consulta psicológica en los últimos meses ha sido notorio. Daniel Santiago Amores ejerce en Alzira y Algemesí. Coincide con otros expertos mundiales al hablar de la existencia de una «fatiga pandémica» provocada por el desasosiego de no saber cuándo volverá la normalidad a la vida cotidiana: «Lo que más noto en pacientes es la ansiedad. Es importante entender su mecanismo, por la sensación de no tener claro cuándo se va a resolver algo», indica. «También detecto depresiones derivadas de la situación, cuando determinadas personas no se adaptan a los cambios. Una rutina se rompe y cambia todo. Si estos cambios provocados por las restricciones no se compensan con nuevas rutinas o actividades, el paciente se encierra y tiene el ánimo bajo», añade. Por su parte, Sara Fuertes Chofre, psicóloga en Cullera, detalla que todos esos problemas ya existían en el paciente, pero el ritmo de vida los «disfrazaba»: «El hecho de tener mucho más tiempo libre, por estar encerrados, o por estar de ERTE, ha hecho que las personas miren hacia sí mismas, hacia su interior, lo que los consciencia del problema, que evidentemente se agrava», sostiene. En la misma dirección apunta la psicóloga del Departamento de Salud de la Ribera Mónica Portillo, que con motivo del Día Mundial de la Salud Mental se expresaba así: «Algunas de estas personas ya tenían algún síntoma antes de la pandemia y todo lo que ha ocurrido ha agravado su situación». En ese sentido, el área de salud comarcal también ha percibido el incremento de pacientes: «Estamos observando cómo en los últimos meses está aumentando la demanda de visitas a las unidades de Salud Mental, fruto del impacto que el confinamiento y la pandemia han tenido sobre la población», agregó. Alcohol y drogas La pandemia de la Covid-19 rompió los esquemas del mundo entero en 2020. El confinamiento, las restricciones, la falta de contacto social y la extrema higiene han derivado en el desarrollo de enfermedades mentales por una parte de la población: «Sobre todo transtornos de ansiedad, como agorafobia -miedo a espacios abiertos-, a estar en lugares cerrados con mucha gente o ansiedad para sociabilizar», enumera Fuertes. «También encontramos son los llamados Transtornos Obsesivos Compulsivos -TOC- una fobia que aparece ante la necesidad constante de buscar seguridad», añade Santiago, que puntualiza: «En estos casos, se pierde la capacidad de distinción de la necesidad. Se toma una precaución excesiva que llega a afectar al día a día, por ejemplo con el reiterado e innecesario uso de desinfectantes y gel». Asimismo, se han agravado los problemas derivados del consumo de alcohol y drogas: «Son problemáticas, como decía antes, que estaban ahí pero no se notaban porque la gente funcionaba con normalidad. Por ejemplo, ir a un bar a diario a tomar alcohol es algo normalizado. Pero el aislamiento ha hecho que esa gente beba más para tapar esa carencia de sociabilidad que tenía en el bar y que la pandemia le ha quitado de la noche a la mañana», explica Fuertes. A estos, Portillo añade: «Y también se abusa del uso de nuevas tecnologías». Y en ese agravamiento de síntomas, según la psicóloga del área de Salud Mental de la Ribera «hay muchos niveles a los que prestar atención». «Ante los síntomas de un cuadro clínico de enfermedad mental cuanto antes se trabaje en ellos, antes se normaliza la situación», añade a continuación. Estas enfermedades afectan indistintamente a niños y adultos. En el caso de los adolescentes, la ansiedad aparece en el momento de que las restricciones les impiden llevar el mismo ritmo de vida: «He notado que la gente de entre 13 y 20 años usa mucho el servicio del psicólogo. Les gusta mucho venir a desahogarse e incluso recomendados por otros amigos, lo hablan con mucha naturalidad, es muy importante y positivo», indica Fuertes. Y es que la percepción social ha cambiado mucho. A ello, la gerente del Departamento de Salud de la Ribera, Liliana Fuster, añadió durante la V Jornada de Promoción y Prevención en Salud Mental el pasado mes de noviembre: «Debemos averiguar cómo contribuir a prevenir y promocionar la salud mental en niños y adolescentes. De este reto de hoy dependerá la sociedad que logremos alcanzar del día de mañana». Desbordados por la baja tolerancia a los cambios Òscar Martínez. Alzira