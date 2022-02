terratremol polític a Carlet

Hi han determinats esdeveniments que hom necessita agafar certa distancia, malgrat que siga temporal, per poder emetre una opinió mínimament raonable.

Em refereisc al moviment «estratègic» (així ho ha definit Sergi Domènech a Levante - EMV) de Compromís en Carlet proposant (ja que no pot ser d’altra manera) que l’actual alcaldessa de Cartel, Lola Navarro, del PSPV-PSOE, deixe sense competències i retribucions a Maria Josep Ortega, fins fa quatre dies alcaldessa per Compromís. La conseqüència d’aquest «moviment estratègic» ha suposat la dimissió de Ortega com a regidora.

Aquesta proposta, al meu entendre, seria com allò que en el món del circ es diu «triple salt mortal sense xarxa», perquè clar, a quatre dies, com aquell qui diu, de les pròximes eleccions municipals (maig de 2023), provocar un cisma d’aquest calibre en Compromís així com en el govern municipal, sembla políticament molt arriscat.

En altres paraules, és arriscat, ja que haguera pogut portar a curt termini, conseqüències greus per l’actual govern municipal d’esquerres a Carlet. Conseqüències greus, fonamentalment, per dues raons. Per una banda, Maria Josep Ortega podria no haver dimitit (no podem oblidar que l’acta de regidora és personal), passar-se al grup mixt i «llavar-se» les mans en la gestió política municipal, posant-li en bandeja al PP el govern municipal, perquè sols hi havia de presentar una moció de censura i «arreplegar» l’alcaldia.

Per altra banda, l’actual alcaldessa, Lola Navarro, podia no haver signat el decret corresponent, ja que podia pensar que aquesta decisió sols portava conseqüències negatives com, per eixample, danyar el «prestigi» i l’estabilitat del govern municipal i pensar que, aleshores, allò que menys podia convenir són maniobres partidistes d’aquest tipus, sobretot, amb una persona que fins ara pareixia imprescindible en el govern municipal i en Compromís.

Evidentment, si Lola Navarro no haguera signat el decret municipal i Maria Josep Ortega seguira hui com a regidora, pareix una hipòtesi congruent que Compromís podria haver-se deslligat del govern municipal, posant, igualment, l’alcaldia a tir de moció de censura del PP.

Però la realidad és que el sentit comú, el menys comú dels sentits, ha prevalgut i Maria Josep Ortega ha dimitit deixant pas a un/a altre/a representant de Compromís i Lola Navarro ha signat el corresponent decret quedant tot com estava políticament.

Tan mateix, no puc deixar de qüestionar si les raons i motius que Compromís ha valorat abans de fer aquest «triple salt mortal sense xarxa» eren tan importants i necessaris, ja que en res afavoreix al govern municipal i pot posar en perill una propera majoria d’esquerres en l’Ajuntament de Carlet per les raons esmentades (evidentment, és una valoració meua). En definitiva, era necessària tan dràstica decisió? No els pareix que s’ha estat encertat en el temps i en la forma?

Abans d’acabar, voldria constatar un comentari que un ciutadà compromès en la política local m’ha fet pregant-me que li guarde l’anonimat: «¿Com l’esquerra (incloent per descomptat al PSPV-PSOE) de Carlet té aquesta capacitat d’autodestrucció?».

Per últim, m’agradaria referir-me a l’actuació del Partit Popular front aquesta «crisi». El PP pareix que és un fanàtic creient de l’amnèsia col·lectiva i de la política de l’insult. Fer un ús partidista i espuri de les institucions, com acusa, és allò que el PP va fer quan, amb els trànsfugues, es repartiren l’ajuntament (PP) i la presidència de Caixa Carlet (trànsfugues). Això sí que va ser totalment rebutjable des del punt de vista democràtic! En aquest cas es tracta d’un acord entre partits que no violenten en cap cas la voluntat dels votants, com va fer el PP promovent el transfuguisme!

Insultar de «sicària» (»assassina assalariada») de Compromís a l’actual alcaldessa Lola Navarro és posar de manifest que en el PP de Carlet el trellat fa temps que l’abandonà. Què es pot esperar d’un partit que no demostra tenir cap mesura política? Competir amb els feixistes de VOX amb la radicalitat de l’insult sols ens pot portar al desastre col·lectiu (i d’aquesta qüestió, malauradament, els espanyols sabem massa).