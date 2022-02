Una gasolinera de Turís se sitúa entre las más baratas de España

El avance del precio de la gasolina no cesa desde que comenzó el año. No obstante, aunque las cifras no llegan a ser homogéneas entre las diferentes estaciones de servicio, la comarca puede sacar pecho: once de las cincuenta estaciones de servicio valencianas más baratas son de la Ribera. Y por si fuera poco, Turís estuvo hasta el pasado viernes entre las diez más económicas de España, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Esta semana el precio de la gasolina ha marcado un nuevo máximo histórico, superando su precio más caro desde hace justo diez años. En 2012, ese combustible alcanzó un precio récord de 1,52 euros. El valor medio ascendió ayer hasta los 1,587 euros por litro. Y la escalada, iniciada a la par que el año nuevo, parece no tocar techo. En febrero de 2021 el precio medio de la gasolina era de 1,224 euros por cada litro cuando en tan solo un año se ha encarecido un 27,3%. De este porcentaje, el último 1,4% ha aumentado en esta última semana. Aún así, el coste de los combustibles varía en función de la empresa que los ofrezca. Así, de las 50 gasolineras más baratas de la Comunitat Valenciana, 11 están ubicadas en diferentes localidades de la Ribera. Hasta el viernes, la lista la encabezó la estación de servicio ubicada en el Polígono Proyecto de Turís, la más barata de la comarca, que ofrecía la gasolina a 1,339 euros el litro, hasta que el viernes volvieron a llenar los depósitos, con la consiguiente actualización del precio: «Aunque la gasolina aumente de valor, nosotros seguimos cobrándola al precio anterior hasta que vuelve el camión cisterna. Con el aumento generalizado, a nosotros también nos ha tocado actualizar el precio que ha aumentado hasta 1,519 euros», precisan desde la estación de servicio de Turís. La segunda estación de servicio más económica estaba hasta el viernes en Benifaió. En la avenida de Jaume I, ofrecían el combustible a 1,399 euros. Un céntimo más caro estaba en la gasolinera ubicada en la CV-520 del municipio. Justo ayer subió 10 céntimos. Por su parte, Alzira acoge tres de las más asequibles de la comarca. La gasolina se dispensa a 1,408 en la avenida Llibertat. Un centenar de metros más adelante está a 1,409 y en la calle Projecte a 1,429. De toda la Ribera, Carcaixent es la que tiene más gasolineras que ofrecen el combustible a costes reducidos, siendo exactamente cuatro. En el centro comercial, suministran la gasolina a 1,409 euros, mientas que en la carretera Alzira-Carcaixent la ofrecen a 1,419. Al mismo precio la venden en la calle de Víctor Oroval, y a 1,425 en la estación ubicada en Emilio Donat. El último puesto de la lista lo ocupa l’Alcúdia. En la calle Teixidors, la gasolina está a 1,439 euros. El coste del combustible de las gasolineras más baratas de la comarca estos días está experimentando la lógica subida de su valor, al llenar sus depósitos con los nuevos precios del proveedor. En el lado opuesto, Alzira encabeza el ranking del precio de la gasolina más costosa. El importe más caro por cada litro llega a 1,679 en tres estaciones de servicio, seguidas por una de Carcaixent a 1,648 y otra de Alberic a 1,638 euros por litro. El diésel ya se vende un 28,3% más caro que el año pasado El precio del gasóleo va en ascenso paralelamente al de la gasolina desde principios de 2022, aunque en el caso de España sigue por debajo de la media de la Unión Europea. En el caso español, el precio del diésel por litro es un 28,3% mayor que en febrero de 2021. Lejos quedan ya los primeros días de la pandemia, cuando el gasoil o la gasolina apenas superaban la barrera del euro por litro ante la falta de demanda por el confinamiento. En la comarca, Alzira es el municipio con el precio del gasóleo más económico de la Ribera. Se ofrece a 1,289 euros en la carretera de Albalat, seguido de Carcaixent, en donde tres estaciones de servicio lo ofrecen a 1,299 (Carretera Alzira-Carcaixent, centro comercial y calle Víctor Oroval). En la cara contraria están Alzira -en tres gasolineras- y Carlet, en una, que ofrecen el diésel más caro de la Ribera, con un preciode 1,539 euros por litro.